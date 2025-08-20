Naši Portali
SAKRILI IH U TAJNE PRETINCE

USKOK podigao optužnicu protiv trojice državljana BiH: Tisuće kutija cigareta skrivali u autima

Ilustracija
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.08.2025.
u 16:59

Oštetili su državni proračun za 340.100,87 eura, a protupravnu korist podijelili među sobom. USKOK je predložio produljenje istražnog zatvora za sve trojicu okrivljenika te oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi.

Uskok je podigao optužnicu protiv trojice državljana Bosne i Hercegovine, od kojih jedan ima i srpsko državljanstvo, zbog sumnje da su kao članovi organizirane skupine preko hrvatske granice prokrijumčariti tisuće kutija cigareta i tako proračun oštetili za preko 340.000 eura. Prema tvrdnjama tužiteljstva specijalnost skupine bilo je prepravljanje automobila u mobilne švercerske bunkere. U podvozju vozila izradili su skrivene prostore u koje su trpali cigarete nabavljene u BiH, a potom ih u najmanje 15 navrata prevozili preko granice prema Hrvatskoj i Sloveniji.

U ožujku ove godine trojac je u BiH nabavio 6.680 kutija raznih cigareta s nadzornim markicama Bosne i Hercegovine i Kosova. U jednom je automobilu bilo 2.222 kutija, u drugom 2.182, a u trećem 2.276 kutija cigareta koje su htheli plasirati na crno tržište u Sloveniji i podijeliti zaradu. No, plan im se srušio 31. ožujka kada su kod Okučana naletjeli su na policijsku kontrolu nakon što su cigarete prošvercali kroz granični prijelaz Stara Gradiška.

Pretragom vozila otkrivena je čitava skrivena pošiljka poslagana u prepravljenim skrovištima automobila. Krijumčarene cigarete su im oduzete, a trojac je završio iza rešetaka. Uskok je u optužnici predložio da im se produlji istražni zatvor i da im se oduzme nezakonito stečena imovinska korist.
