USKOK podigao optužnicu protiv trojice državljana BiH: Tisuće kutija cigareta skrivali u autima

Uskok je podigao optužnicu protiv trojice državljana Bosne i Hercegovine, od kojih jedan ima i srpsko državljanstvo, zbog sumnje da su kao članovi organizirane skupine preko hrvatske granice prokrijumčariti tisuće kutija cigareta i tako proračun oštetili za preko 340.000 eura. Prema tvrdnjama tužiteljstva specijalnost skupine bilo je prepravljanje automobila u mobilne švercerske bunkere. U podvozju vozila izradili su skrivene prostore u koje su trpali cigarete nabavljene u BiH, a potom ih u najmanje 15 navrata prevozili preko granice prema Hrvatskoj i Sloveniji.

U ožujku ove godine trojac je u BiH nabavio 6.680 kutija raznih cigareta s nadzornim markicama Bosne i Hercegovine i Kosova. U jednom je automobilu bilo 2.222 kutija, u drugom 2.182, a u trećem 2.276 kutija cigareta koje su htheli plasirati na crno tržište u Sloveniji i podijeliti zaradu. No, plan im se srušio 31. ožujka kada su kod Okučana naletjeli su na policijsku kontrolu nakon što su cigarete prošvercali kroz granični prijelaz Stara Gradiška.

Pretragom vozila otkrivena je čitava skrivena pošiljka poslagana u prepravljenim skrovištima automobila. Krijumčarene cigarete su im oduzete, a trojac je završio iza rešetaka. Uskok je u optužnici predložio da im se produlji istražni zatvor i da im se oduzme nezakonito stečena imovinska korist.