Urušila se skela, strahuje se da su ljudi ostali zatočeni ispod ruševina

Najmanje dvoje ljudi je ozlijeđeno nakon što su se skele jutros srušile na gradilištu u engleskom gradu Readingu. Strahuje se i da bi moglo biti više ozlijeđenih zatočenih ispod ruševina.

Jedna osoba zadobila je ozljedu glave, a druga teške bolove u prsima, rekao je glasnogovornik Centralne hitne službe za Metro.

BREAKING: At least two injured as building site collapses in huge cloud of dust https://t.co/Huw1CtdKw9