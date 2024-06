Uporabili prekomjernu silu prema šizofreničaru, kasno pozvali Hitnu čiji liječnici nisu shvatili ni da je umro dok su ga vozili

Zbog postupanja policije i medicinskog osoblja prema V. D., koji je bolovao od šizofrenije u trenutku kada je 2017. bio uhićen, Hrvatska će sada njegovoj izvanbračnoj supruzi T. V. platiti 13.300 eura na ime neimovinske štete te 5000 eura sudskih troškova. Odlučio je tako Europski sud za ljudska prava (ESLJP), usvojivši zahtjev T. V. odnosno smatrajući da su policija i Hitna medicinska pomoć prekršile prava V. D.

Njemu je bila dijagnosticirana šizofrenija te se 2017. liječio u jednoj psihijatrijskoj ustanovi u Sloveniji. No 16. studenoga 2017. je napustio bolnicu te je otputovao u Opuzen. Tamo se u nekom trenutku potukao s gostom hotela. Zbog te tučnjave je službenica hotela pozvala policiju, pa su četiri policajca došla na mjesto događaja. Kada su došli zatekli su V. D. kako sjedi na svom automobilu i nesuvislo mrmlja. Policajci su mu dali neke naredbe koje on nije poslušao, pa su ga upozorili da će uporabiti silu. Kako ih ni dalje nije poslušao, uporabili su sprej s nadražujućom tvari. Kada su ga poprskali, V.D. je legao na bok držeći se za lice te se počeo ozljeđivati grizući usne i jezik te pljucajući krv. Trojica policajaca okrenula su ga na trbuh te su mu stavili ruke na leđa, no on se odupirao, pokušavao je ustati, udarao je glavom o kolnik, grizao je prste...

Policajci su tada pozvali Hitnu pomoć, no i dalje su primjenjivali silu dok su V. D. držali u istom položaju sve do dolaska Hitne pomoći desetak minuta kasnije. Kada je došla Hitna pomoć, liječnica je V. D. dala sredstvo za smirenje, a na nosila su ga stavili u položaju u kojem je bio: licem prema dolje i vezan. Kako je tijekom prijevoza do Opće bolnice Dubrovnik i dalje bio nemiran, liječnica mu je dala sredstvo za smirenje. A nakon nekog vremena je ustanovila da je - umro.

Njegova izvanbračna supruga tužila je državu Hrvatsku, smatrajući da je V. D. umro jer je policija uporabila pretjeranu i nerazmjernu silu, dok je država propustila ispuniti svoju obvezu da zaštiti njegov život pružajući mu odgovarajuću hitnu medicinsku pomoć. Osim toga navela je i da istraga njegove smrti nije bila učinkovita. ESLJP joj je dao za pravo jer je utvrđeno da su policajci bili svjesni da je V. D. psihički bolesnik koji je prilikom njihove intervencije bio uznemiren.

- Unatoč navedenom, oni nisu odmah zatražili liječničku pomoć, kao što je to propisano naputkom o postupanju policije prema osobama s duševnim smetnjama, već su poduzimali druge radnje, točnije upotrijebili sprej da ga smire, držali su ga u ležećem položaju dulje vrijeme. Nadalje, tijekom prijevoza u vozilu hitne pomoći, njegovo stanje nije bilo adekvatno nadzirano jer medicinsko osoblje nije sjedilo u njegovoj neposrednoj blizini kako bi mu moglo pravovremeno pružiti pomoć. Slijedom navedenog, Europski sud je zaključio da je zbog uznemirenosti V. D. i naknadnih radnji državnih tijela došlo do smrtnog ishoda, za koji se ne može reći da je bio u potpunosti nepredvidiv policiji i/ili medicinskom osoblju. Sila koja je primijenjena prema V. D. nije bila "apsolutno neophodna" u danim okolnostima, te stoga tužena država nije ispunila svoju pozitivnu obvezu zaštite života V. D.-a. iz članka 2. Konvencije u njegovom materijalnom aspektu - navodi se u obrazloženju presude ESLJP.

POVEZANI ČLANCI:

Vezano na neadekvatno provođenje istrage, utvrđeno je da je nakon smrti V. D. policija napravila očevid, razgovarala je s nekoliko svjedoka te je napravljena obdukcija. No policajci koji su bili prisutni tom događaju, ispitani su tek dvije i pol godine nakon toga, što je ostavilo mogućnost dogovora između njih, koja nije spriječena. ESLJP je utvrdio i da između 21. studenoga 2017. (kada je policija poslala svoje posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku) i 13. studenog 2018. (kada je podnositeljica podnijela kaznenu prijavu) domaća tijela nisu poduzela nikakve radnje u istrazi smrti V. D.

- Kaznena prijava podnositeljice najprije je bila odbačena na temelju netočnog nalaza obdukcije iz kojeg je proizlazilo da je V. D. umro prirodnom smrću. Nakon pritužbe podnositeljice zahtjeva, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske naložilo je Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku da preispita predmet, te je isto 12. listopada 2020., dakle gotovo tri godine nakon smrti V. D, donijelo rješenja o provođenju istrage. Medicinsko vještačenje koje je tada provedeno pokazalo je da je V. D. umro nasilnom smrću uslijed psihičke traume, te da je pretrpio tešku tjelesnu ozljedu prilikom policijskog postupanja. Usprkos navedenom, nadležno državno odvjetništvo je ponovno odbacilo kaznenu prijavu protiv policijskih službenika. Naposljetku, Europski sud je primijetio da Ustavni sud nije prigovor podnositeljice ispitao na način koji je u potpunosti u skladu s njegovom dobro utvrđenom praksom. Stoga je zaključio da istraga smrti V. D.-nije bila brza i temeljita, te da je uslijed navedenog došlo do povrede članka 2. Konvencije u njegovom postupovnom aspektu - obrazložio je ESLJP zašto je izvanbračnoj supruzi D. V. dodijelio odštetu od 13.000 eura.

>> VIDEO Drava u Osijeku prelila se na šetnicu, očekuje se vrhunac vodnog vala