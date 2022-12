Upitno preuzimanje bolnica od županija, Hrvatska ostaje bez milijardi kuna iz EU?

Preuzimanje općih bolnica iz županijskih u vlasništvo države pod velikim je upitnikom i moguće je da do njega neće doći, a to bi onda pokopalo zdravstvenu reformu. Prelazak bolnica u vlasništvo države ministar Vili Beroš predvidio je novim prijedlogom Zakona o zdravstvenoj zaštiti, jednim od ključnih reformskih zakona, a tako je bilo predviđeno i u javnoj raspravi o zakonskom prijedlogu.

Očekivano, županije se tome protive i to ne samo one gdje je oporba na vlasti nego i one sa županima iz redova HDZ-a. Navodno im je na sastanku sa Zajednicom županija obećano da će na čelu bolnica ostati oni bliski vladajućima.

U reformsku mjeru preuzimanja bolnica ide se uz obrazloženje da je to uvjet za korištenje europskog novca. Hrvatska će, ne pređu li bolnice u državno vlasništvo, ostati bez milijardi namjenskih kuna iz EU. S druge strane, postoji presuda Ustavnog suda prema kojoj bolnice mogu mijenjati vlasnika samo sporazumno. Ministar Vili Beroš nije nam htio ništa reći na ovu temu.

U petak ujutro 9. prosinca na dnevnom su redu Vladine sjednice, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.