VREMENSKA PROGNOZA

Oprezno u prometu: U idućim danima čekaju nas snijeg i pothlađena kiša koja se smrzava na tlu

Zagreb: Jaka kiša ispraznila gradske ulice
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.01.2026.
u 22:52

U noći na nedjelju, neke dijelove čeka kiša

Idući dani donose nam minuse, oblake i pokoju pahulju snijega. Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT je otkrila sve detalje. 'U nedjelju na istoku Hrvatske oblačno uz snijeg, osobito u prvom dijelu dana. Štoviše, u Posavini je izgledan deblji snježni pokrivač. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni. Temperatura zraka između -1 i 2 °C', rekla je.

Središnja Hrvatska može očekivati kišu u noći na nedjelju, dok će u nedjelju ujutro sa sjeverozapada doći prestanak oborina uz većinom slab vjetar.  Umjerena i jaka bura čeka sjeverni Jadran, a podno Velebita će na udare biti i olujna. Na zapadu Hrvatske kiša će uglavnom biti na otocima, dok će u Gorskoj Hrvatskoj prevladavati snijeg. U unutrašnjosti će temperatura biti između -2 i 2 °C. Na moru će jutro biti u plusu, između 3 i 8 °C, a najviša dnevna od 6 do 11 °C.

Dalmaciju čekaju oblaci i kiša, koja će u unutrašnjosti i prema jugu biti praćena grmljavinom. 'Puhat će umjerena do jaka bura, a južnije od Splita jugozapadni i južni vjetar', rekla je Kristina i dodala da će more biti umjereno valovito i valovito. Temperature će se kretati  od 10 do 15 °C, a u unutrašnjosti i na sjeveru između 5 i 10 °C. Krajnji jug Hrvatske čekaju oblaci i kiša uz moguću grmljavinu i umjeren i jak južni vjetar.  Temperature će i dalje biti visoke, a kretat će se između 11 i 16 °C.

'U većini kopnenog područja idući tjedan oblačno i snježno s novim snježnim pokrivačem ponajprije u istočnoj Hrvatskoj i Lici. U unutrašnjosti Dalmacije oborine će biti često obilne i pritom u utorak mjestimice na granici kiše i snijega, a osobito je u srijedu moguća pothlađena kiša koja se smrzava u dodiru s predmetima. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, u srijedu i jak', rekla je prognostičarka. Jadran, isto tako, u idućim danima čekaju oblaci i kiša.  Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će umjerena i jaka bura, a uz hladniji zrak, u srijedu će na sjeveru biti i snijega. 'Prema jugu Dalmacije i dalje jugo i južni vjetar te temperatura bez veće promjene', zaključila je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.
kiša snijeg bura vremenska prognoza

