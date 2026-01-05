Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu „vrlo snažnim udarcem“ Sjedinjenih Država ukoliko tijekom višednevnih prosvjeda, potaknutih pogoršanjem životnih uvjeta, bude ubijeno još prosvjednika. Poručio je da Washington „pažljivo prati situaciju“ te da bi daljnje nasilje moglo izazvati izravnu američku reakciju.

Na te prijetnje prvi je odgovorio iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, poručivši da se Iran neće „pokoriti neprijatelju“. „Ako Bog da, porazit ćemo neprijatelja“, kazao je Hamnei, odbacujući mogućnost da će se Teheran povući pod vanjskim pritiskom. Nedugo potom reagiralo je i iransko ministarstvo vanjskih poslova, ocijenivši da „izjave izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i tvrdolinijaških američkih dužnosnika o unutarnjoj situaciji u Iranu potiču terorizam i nasilje“. U priopćenju se navodi da „cionistički entitet čeka svaku priliku da udari na iransko nacionalno jedinstvo“.

Trumpove prijetnje nisu nove. Već ranije je poručio da će Sjedinjene Države intervenirati ako iranske vlasti zapucaju na mirne prosvjednike, uz poruku da je Washington „spreman za akciju“. Istodobno se oglasio i Ali Larijani, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, upozorivši da bi američko miješanje u unutarnja pitanja Irana destabiliziralo cijelu regiju i dugoročno potkopalo interese samog Washingtona. „Američki narod trebao bi znati da je Trump započeo ovu avanturu i da bi trebao biti zabrinut za sigurnost svojih vojnika“, rekao je Larijani. Dodao je kako iranske vlasti razlikuju legitimne prosvjednike od vandala, uz tvrdnju da izjave Izraela i Trumpa dodatno rasvjetljavaju političku pozadinu nemira.

Slično upozorenje uputio je i Ali Shamkhani, savjetnik vrhovnog vođe, istaknuvši da bi svaka američka intervencija u aktualne prosvjede predstavljala „crvenu liniju“ i da bi se suočila s izravnim odgovorom Irana. Iran od 28. prosinca svjedoči valu prosvjeda u više gradova. Nemiri su započeli na bazarima, a potom se proširili na sveučilišta, u jeku teške ekonomske krize, visoke inflacije i snažne devalvacije nacionalne valute. U širem kontekstu, Trumpova retorika dodatno potvrđuje trend u kojem se međunarodno pravo sve više potiskuje, a vanjska politika temelji na prijetnji silom. Takav pristup ne samo da produbljuje sukob s Iranom, nego šalje i poruku drugim globalnim akterima da su pravila međunarodnog poretka podređena logici moći, a ne pravnim normama.