Kažnjen sa 150 eura jer nije posjekao trsove na zaraženom području

Općinski sud u Varaždinu kaznio je 63-godišnjeg vlasnika vinograda sa 150 eura novčane kazne jer nije iščupao sve trsove i uništio ih, kako mu je naredio fitosanitarni inspektor. Vinograd od oko 1000 četvornih metara se, naime, nalazi u zaraženom području u kojem su se provodile mjere sprječavanja širenja, suzbijanja i iskorjenjivanja zlatne žutice vinove loze. Državni inspektorat je 2023. protiv njega podnio optužni prijedlog, a u svojoj obrani 63-godišnjak je rekao da vinograd ne obrađuje unatrag osam ili devet godina, pa je zapušten i obrastao, no da zbog dobi i narušenog zdravstvenog stanja fizički nije mogao sam ukloniti trsove. Vinograd je od kuće udaljen oko jednog kilometra, pa "uvijek mora nekoga moliti da ga odveze jer sa sobom mora nositi alat".

Mirovina mu je manja od 500 eura, pa nije mogao angažirati nekoga da održava vinograd. Ima brata i nećake, ali oni mu, kazao je, nisu mogli pomoći jer su svi zaposleni i imaju svoje obaveze. Na pitanje suca zašto vinograd nije prodao ili dao u zakup ako ga već ne može sam održavati, odgovorio je da "danas više nitko ne želi raditi vinograd". Pokušao ga je prodati, no on i susjed "razišli su se oko cijene". U zakonu su za taj prekršaj predviđene kazne od 330 do 460 eura, no dobio je manju kaznu zbog narušenog zdravstvenog stanja, činjenice da živi sam u domaćinstvu i prima nisku mirovinu. Osim toga, nikad prije nije bio osuđivan.