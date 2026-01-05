Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAPUŠTEN VINOGRAD

Kažnjen sa 150 eura jer nije posjekao trsove na zaraženom području

Nova Vas: Vinogradi obitelji Terzolo
Robert Anic/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
05.01.2026.
u 11:02

'Nitko ne želi raditi vinograd, a sa susjedom sam se razišao oko cijene'

Općinski sud u Varaždinu kaznio je 63-godišnjeg vlasnika vinograda sa 150 eura novčane kazne jer nije iščupao sve trsove i uništio ih, kako mu je naredio fitosanitarni inspektor. Vinograd od oko 1000 četvornih metara se, naime, nalazi u zaraženom području u kojem su se provodile mjere sprječavanja širenja, suzbijanja i iskorjenjivanja zlatne žutice vinove loze. Državni inspektorat je 2023. protiv njega podnio optužni prijedlog, a u svojoj obrani 63-godišnjak je rekao da vinograd ne obrađuje unatrag osam ili devet godina, pa je zapušten i obrastao, no da zbog dobi i narušenog zdravstvenog stanja fizički nije mogao sam ukloniti trsove. Vinograd je od kuće udaljen oko jednog kilometra, pa "uvijek mora nekoga moliti da ga odveze jer sa sobom mora nositi alat".

Mirovina mu je manja od 500 eura, pa nije mogao angažirati nekoga da održava vinograd. Ima brata i nećake, ali oni mu, kazao je, nisu mogli pomoći jer su svi zaposleni i imaju svoje obaveze. Na pitanje suca zašto vinograd nije prodao ili dao u zakup ako ga već ne može sam održavati, odgovorio je da "danas više nitko ne želi raditi vinograd". Pokušao ga je prodati, no on i susjed "razišli su se oko cijene". U zakonu su za taj prekršaj predviđene kazne od 330 do 460 eura, no dobio je manju kaznu zbog narušenog zdravstvenog stanja, činjenice da živi sam u domaćinstvu i prima nisku mirovinu. Osim toga, nikad prije nije bio osuđivan.

Umirovljenici ogorčeni: Besplatan račun u bankama politička je podvala

Ključne riječi
umirovljenik novčana kazna trsje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!