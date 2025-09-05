Upali u stan žrtve, on je žrtvu tukao i gušio, ona držala stražu

Pokušaj ubojstva, krađa, prijetnje, pomaganje u pokušaju ubojstva pomaganje u krađi.... djela su za koje se sumnjiče muškarac i žena, u dobi od 52-godine, protiv kojih je, zbog svega navedenog, ŽDO Šibenik pokrenuo istragu. Njih je dvije nakon kriminalističkog istraživanja dovedeno na tužiteljstvo gdje su ispitani prije no što su dovedeni pred suca istrage Županijskog suda u Šibeniku.

Navedena djela za koja se sumnjiče, počinili su 28. srpnja u Šibeniku, kada su došli u stan žrtve. Ušli su, a 52-godišnjak je u više navrata udario žrtvu po tijelu, nakon čega ju je počeo gušiti. Za to vrijeme, 52-godišnjakinja je pazila da netko ne uđe stan. U nakani da ubiju žrtvu, tvrdi tužiteljstvo, spriječio ih je žrtvin prijatelj koji je na silu uspio ući u stan, te odgurnuti nasilni dvojac od žrtve. No dok su izlazili iz stana, kako se sumnja, 52-godišnjak i 52-godišnjakinja su iz stana uzeli više vrijednih predmeta.

Naknadno je 52-godišnjak zaprijetio i žrtvi i njezinom prijatelju da će ih ubiti, što je njih dvoje prestrašilo. Na koncu je nasilni dvojac nađen te je završio u istražnom zatvoru zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Njega se sumnjiči za pokušaj ubojstva, krađu i prijetnje, a nju za pomaganje u pokušaju ubojstva i pomaganje u krađi.