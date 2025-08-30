Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
OKRŠAJ U PONOĆ

Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Teško ozlijeđen mladić na Savskoj, uhićen 34-godišnjak

Policijska rotirka
Lino Mirgeler/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
30.08.2025.
u 12:58

Kako javlja, PU zagrebačka, nepoznati je počinitelj prišao 28-godišnjaku i udario ga u predio lica nakon čega su se sukobili, a 28-godišnjak usred toga zadobio teške ozljede oštrim predmetom.

Nešto prije ponoći ispred ugostiteljskog objekta na zagrebačkoj Savskoj cesti došlo je do sukoba. Prema prvim informacijama, u sukobu su se koristile šake, a potom i nož. Kako javlja PU zagrebačka, nepoznati je počinitelj prišao 28-godišnjaku i udario ga u predio lica nakon čega su se sukobili, a 28-godišnjak usred toga zadobio teške ozljede oštrim predmetom.

Mladić je prevezen u KBC Rebro na sanaciju ozlieda, a 34-godišnjeg napadača je policija odmah uhitila i privela u službene prostorije na istraživanje. Slučaj se vodi kao pokušaj ubojstva, a kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 34-godišnjakom je u tijeku.
Ključne riječi
Trešnjevka pokušaj ubojstva

Komentara 2

Pogledaj Sve
FD
franjo.durinic
13:30 30.08.2025.

Da nisu iz MEDIKE...

ZA
!zagreb!
13:25 30.08.2025.

U koje vrijeme se to dogodilo?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još