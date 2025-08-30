Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Teško ozlijeđen mladić na Savskoj, uhićen 34-godišnjak

Nešto prije ponoći ispred ugostiteljskog objekta na zagrebačkoj Savskoj cesti došlo je do sukoba. Prema prvim informacijama, u sukobu su se koristile šake, a potom i nož. Kako javlja PU zagrebačka, nepoznati je počinitelj prišao 28-godišnjaku i udario ga u predio lica nakon čega su se sukobili, a 28-godišnjak usred toga zadobio teške ozljede oštrim predmetom.

Mladić je prevezen u KBC Rebro na sanaciju ozlieda, a 34-godišnjeg napadača je policija odmah uhitila i privela u službene prostorije na istraživanje. Slučaj se vodi kao pokušaj ubojstva, a kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 34-godišnjakom je u tijeku.