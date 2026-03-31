ITAS Prvomajskoj prijeti iskapčanje struje i stečaj

Tvrtka ITAS Prvomajska iz Ivanca mogla bi danas ostati bez električne energije zbog neplaćenih računa. Jedina tvrtka u Hrvatskoj u vlasništvu radnika "samoupravljača" dužna je HEP-u, ali i tvrtki H-Abduco koja je 2023. godine postala vlasnik industrijskog dvorišta i zgrade u kojoj radnici proizvode alatne strojeve. H-Abduco, koji se bavi otkupom potraživanja, bio je jedini ponuditelj na javnoj elektronskoj dražbi provedenoj u sklopu stečajnog postupka nad tvrtkom ITAS d.o.o. Varaždin, u kojem je vrijednost nekretnina procijenjena na 1,4 milijuna eura.

Zbog neplaćanja najamnine, H-Abduco je zatražio da se ITAS Prvomajska iseli iz proizvodne hale. Bez nje i bez električne energije, kako je jučer novinarima rekao tehnički direktor Dragutin Varga, ne mogu dalje poslovati i morat će pokrenuti stečaj. Račun tvrtke je u blokadi od 3. veljače. Za 1,4 milijuna eura duga agenciji za naplatu potraživanja nisu krivi radnici, kazao je Varga, koji je potvrdio da im je najavljeno iskapčanje struje.

– Imamo posla, imamo i narudžbe, ali bez struje ne možemo ništa, morali bi pokrenuti zahtjev za pokretanje stečaja. Jedina smo tvornica u Hrvatskoj koja izrađuje alatne strojeve. Znam kome je u interesu da se ovo ugasi, ali to ćemo rješavati u drugim institucijama – napomenuo je Varga koji je izrazio sumnje u zakonitost dopisa o iseljenu koji su dobili od tvrtke za naplatu potraživanja. Ne osporava da je hala kupljena legalno kao dio stečajne mase matične tvrtke, no ističe da su bili u stalnom kontaktu s H-Abducom i razgovarali o otkupu hale.

ITAS Prvomajska je još lani imao 120 zaposlenih, no dio je radnika otišao jer mjesecima nisu primili plaću. Ostali su mlađi radnici i oni pred mirovinom. – Ne bojim se za radnike, samo da preživimo ovo. Pokušat ćemo pronaći strateškog partnera, u razgovorima smo, ali to je još jako daleko. Cilj nam je da ga nađemo i deblokiramo račun kako bismo mogli primati narudžbe za koje je zainteresirano sedam njemačkih tvrtki koje nisu zaboravile na nas. Još vjerujem da bismo mogli uspjeti – rekao je Varga.

U H-Abducu ističu da od isteka ugovora u rujnu 2025. godine ITAS Prvomajska koristi halu bez pravnog temelja i podmirenog duga. "Od tada smo u više navrata pokušavali postići dogovor s društvom ITAS Prvomajska d.o.o. o podmirenju dugovanja i sklapanju dugoročnog Ugovora o zakupu, kao i o mogućoj prodaji nekretnina, pri čemu smo iskazali i spremnost da investiramo značajna sredstva u sanaciju krova proizvodne hale. Međutim, dogovor nije postignut", ističu.