Igrač pogodio sve izvučene brojeve i osvojio 80.000 eura. Evo gdje odlazi dobitak

U 89. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 i 16, koji su jednom sretnom igraču iz Kutine donijeli dobitak SVE (11) u iznosu od čak 80.000 eura. Sretni dobitnik odigrao je dvije kombinacije te je pogodio svih 11 izvučenih brojeva. Za uplaćenih svega 2,60 eura ostvario je maksimalni dobitak, pretvorivši mali ulog u značajnu nagradu.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Tisak, na adresi Kneza Ljudevita Posavskog 32 u Kutini. Slijedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u utorak 31.3.2026.