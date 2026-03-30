Mladić iz Aržana bio je prva žrtva za samostalnost i slobodu hrvatske države

Sutra će se na mjestu pogibije Josipa Jovića na Plitvicama okupiti državni vrh, članovi Udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, aktivni i umirovljeni policijski službenici, pripadnici specijalne i drugih rodova policije, polaznici Policijske škole "Josip Jović", nastavnici i policijski službenici Policijske akademije... Slavit će se Josipovo ime i odati počast njemu i njegovoj žrtvi za samostalnost i slobodu hrvatske države koju je podnio 31. ožujka 1991. tijekom akcije Krvavi Uskrs ušavši tako u povijest kao prvi hrvatski redarstvenik koji je izgubio život u obrani novonastale države.

Rođen 1969. godine u Aržanu kraj Imotskog, Jović je kao mladić dragovoljno pristupio u obranu domovine. Bio je dio generacije koja je, u trenutku raspada bivše države i rastućih napetosti, preuzela odgovornost obrane hrvatskog teritorija. Kao pripadnik Jedinice za posebne zadatke "Rakitje" raspoređen je među policajce koji su sudjelovali u akciji oslobađanja Plitvica, nakon što su pobunjeni Srbi zauzeli područje nacionalnog parka i postavili barikade. Tijekom akcije, u ranim jutarnjim satima, hrvatske policijske snage naišle su na oružani otpor iz zasjede. U razmjeni vatre Jović je pogođen, a uza sav trud saniteta i doktora Josipa Husara, mladi je policajac preminuo prije dolaska u bolnicu, postavši simbol početka otvorenog rata u Hrvatskoj. Njegova pogibija snažno je odjeknula među suborcima, ali i u cijeloj zemlji.

Sjećanje na Josipa Jovića sutra će se njegovati kroz brojne komemoracije i aktivnosti diljem Hrvatske. Jedna od najprepoznatljivijih je ultramaraton koji se trči od Karlovac do Plitvica. Start ovogodišnjeg 16. ultramaratona bio je u 21 sat ispred Policijske uprave karlovačke, a dolazak sudionika na plitvice očekuje se sutra između 9 i 10 sati. Na utrci sudjeluje više od 60 trkača, uglavnom članova udruga i polaznika Policijska akademija, dok dio sudionika dolazi i iz Dalmacije. Ultramaraton u spomen na Josipa Jovića 2010. godine pokrenuo je Nikica Vrabac, član Udruge Specijalne jedinice policije Grom Policijske uprave karlovačke, koja je ujedno i glavni organizator ove manifestacije. Upravo na Svetošimunskoj cesti u Zagrebu, na prostoru današnje Policijske akademije, životni put Josipa Jovića ukrstio se s putem Vrapca, tada šest godina starijeg Žumberčanina iz Pribića. Obojica su bila raspoređena u 6. četu, 3. vod, 1. bataljun.

Uz trkače, počast Joviću odaju i brojni drugi sudionici. Vijenac i svijeće na mjestu njegove pogibije polaže i biciklistička ekipa veterana "Tigrovi", s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom grada Slunja i polaznicima Policijske škole "Josip Jović". Oni su povodom 35. obljetnice akcije "Krvavi Uskrs" odvozili 150 kilometara dug biciklistički maraton od Rakitje do Plitvičkih jezera. Ova godina ujedno obilježava i desetljeće organiziranih biciklističkih maratona te sudjelovanja veterana "Tigrova" u obilježavanju obljetnice na Plitvicama.