Velika izdaja u ruskom taboru? Nikada se ovako nešto nije dogodilo: 'Završit ćemo s ogromnim gubicima'

Jedan od najpopularnijih ruskih vojnih blogera, Jurij Podoljaka, šokirao je svoju publiku otvorenim priznanjem da su Oružane snage Ukrajine superiornije od ruske vojske u borbenoj učinkovitosti, te da ruska proljetna ofenziva na istočne i južne regije Ukrajine vjerojatno neće uspjeti, uz velike ruske gubitke. Inače, ovaj bivši ukrajinski državljanin koji je 2014. prešao na stranu Moskve, ima ogroman utjecaj u ruskom informacijskom prostoru. Njegov Telegram kanal prati gotovo 2,8 milijuna pretplatnika, a YouTube kanal 2,7 milijuna gledatelja, što ga svrstava među dva ili tri najutjecajnija ruska blogera. "Malo pomalo, prednost ide našim neprijateljima. Tamo rade vrlo iskusni dečki. To su visokokvalificirani stručnjaci. Znaju kako stvari funkcioniraju i rade na tome da iskoriste tehničku nadmoć koju imaju. Nažalost, uspijevaju", kazao je nedavno u svojoj emisiji. Dodao je da narod ima dojam kako Rusija ima više snage i resursa, dodajući da je stvarnost drugačija.

O ruskoj proljetnoj ofenzivi govorio je još pesimističnije. "Nažalost, mislim da u nadolazećim mjesecima nećemo moći promijeniti ovu situaciju. Jednostavno ne možemo. Apsolutno je jasno da će biti velikih ruskih gubitaka", kazao je, piše Kyiv Post. Posebno je istaknuo ukrajinsku superiornost u dronovima, elektroničkom ratovanju i udarima dugog dometa. "Neprijatelj vrlo učinkovito djeluje protiv naših pozadinskih područja i napada našu logistiku... Nažalost, nemamo načina učinkovito zaštititi ta područja. Nemamo dovoljno opreme za ometanje, a ona nije ni dovoljne kvalitete", kazao je.

"Naš neprijatelj je vrlo, vrlo učinkovit. Iznimno brzo uči. Mnogo brže od nas. Brzo stvara nove taktike, pa čak i strategiju modernog rata. Sada čak i zemlje NATO-a počinju to koristiti, jer priznaju da je u tome OSU lider u ovom području. Ne mogu vam reći da su u tome slabiji od nas. Nažalost, jači su", naglasio je. Podoljaka je upozorio da iluzija o skorom kraju rata može dovesti do velikih problema. "Ako mislimo da je kraj rata već u našem džepu, onda se nažalost bojim da će biti vrlo velikih problema", rekao je. To predstavlja veliki preokret u odnosu na ranije poruke u kojima je godinama najavljivao brz ukrajinski kolaps pod ruskom nadmoći. I nije jedini.

Dugogodišnji zagovornik ruske dominacije Ilja Remeslo objavio je 18. ožujka manifest 'Pet razloga zašto sam prestao podržavati Vladimira Putina'. U njemu je optužio Putina za nesposobnost, uništavanje gospodarstva, gušenje sloboda i pokretanje rata koji je postao nacionalna katastrofa. "Svi smo mislili da je Putin ujedinitelj ruskih zemalja. A sada smo došli do ovoga, krvavi napadi, mamljenje vojnika prijevarom... Potpuno bezizlazni rat, ogromni gubici, mogao bi trajati još 5-10 godina...Jeste li spremni za to? Rat se vodi isključivo kako bi se zadovoljile Putinove nesigurnosti, a mi, obični građani, od toga ne dobivamo ništa, samo gubimo", kazao je.

Ruski novinar Vladimir Kučerenko, poznatiji pod pseudonimom Maksim Kalašnjikov, u petak je u YouTube vlogu izjavio da ruske elite Putina vide kao 'toksičnu figuru'. "Sadašnjeg vrhovnog zapovjednika elite već doživljavaju kao toksičnu figuru. Oni zaista žele da rat završi... On nije sposoban ni dobiti ovaj rat, niti ga okončati. Doveo je situaciju u slijepu ulicu iz koje ne može izaći. Njegov rejting pada. A to ga čini toksičnom figurom koja više ne odgovara ruskim elitama", dodao je.

Ratni dopisnik iz Sankt Peterburga Andrej Filatov kritizirao je vojno vodstvo zbog lošeg zapovijedanja i žrtvovanja nižih činova, dok par proruskih autora Dmitrij i Ekaterina Korzin upozoravaju da Ukrajina ne samo odbija proljetnu ofenzivu, nego priprema masovnu protuofenzivu s ciljem povrata istočnih i južnih regija, uz značajno povećanje upotrebe dronova.