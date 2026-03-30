U prošlost odlazi poznati brend: 100 radnika ostalo bez posla, slijedi im isplata od milijun eura

Nakon što je poznati njemački proizvođač okvira za naočale Menrad prije godinu dana završio u stečaju i otpustio oko 100 radnika, stigla je vijest koja barem djelomično ublažava posljedice tog događaja. Okružni sud u Aalenu isplatio je bivšim zaposlenicima ukupno približno milijun eura iz socijalnog plana. To u prosjeku odgovara iznosu od oko dvije i pol mjesečne plaće po radniku, što predstavlja značajnu financijsku pomoć nakon gubitka radnog mjesta, piše Fenix magazin.

Stečajni upravitelj Florian Zistler istaknuo je kako je riječ o maksimalnom iznosu koji se mogao osigurati unovčavanjem imovine i prodajom prava na brend tijekom proteklih mjeseci.

No kako je došlo do propasti tvrtke s tradicijom duljom od sto godina? Menrad je osnovan još 1896. godine u Schwäbisch Gmündu te je desetljećima bio jedan od vodećih proizvođača okvira za naočale. Tijekom svog poslovanja surađivao je s poznatim brendovima poput Jaguara, Joop! i Pepe Jeansa.

Unatoč dugoj tradiciji, krajem ožujka 2025. godine tvrtka je zapala u insolventnost. Financijski gubici postali su preveliki, zbog čega više nije mogla podmirivati plaće iz redovnog poslovanja, a potencijalni investitori nisu pokazali interes za preuzimanje cijele kompanije. Kao posljedica toga, svi zaposlenici u sjedištu ostali su bez posla.

Iako je proizvodnja ugašena, sami brendovi nisu nestali s tržišta. Prava na marke Menrad, Jaguar i Joop preuzela je danska kompanija Design Eyewear Group. Dio radnika ipak je uspio zadržati zaposlenje, desetak zaposlenika iz terenske prodaje preuzeli su novi vlasnici, dok su odjeli dizajna i marketinga u Münchenu nastavili s radom, navodi Fenix magazin.