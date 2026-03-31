Trump Iranu zaprijetio ratnim zločinom; Tanker pogođen projektilom kod Hormuza, cijene nafte ponovno skočile

6:35 - Bijela kuća stala je u obranu prijetnje američkog predsjednika Donald Trump da bi mogao narediti napade na iransku infrastrukturu, uključujući postrojenja za desalinizaciju ključna za opskrbu pitkom vodom. Glasnogovornica Karoline Leavitt poručila je da je za Iran "najbolje postići dogovor" te upozorila na posljedice ako do njega ne dođe. Istaknula je da američka vojska ima sposobnosti koje protivnici "ne mogu ni zamisliti", uz tvrdnju da će SAD djelovati u skladu sa zakonom.

Trump je ranije zaprijetio bombardiranjem iranskih elektrana, naftnih postrojenja i infrastrukture ako Teheran ne pristane na uvjete i ne osigura slobodan prolaz kroz Hormuški tjesnac. Poručio je da bi takvi napadi bili odmazda za ranije iranske akcije. Stručnjaci upozoravaju da bi napadi na civilnu infrastrukturu mogli predstavljati kršenje međunarodnog prava, uključujući Četvrta ženevska konvencija. Istodobno se razmatra i mogućnost rizične kopnene operacije s ciljem preuzimanja iranskih nuklearnih materijala, no dio republikanaca upozorava da za takvu eskalaciju nema političke potpore.

Q: "Why is the president threatening what would amount to potentially a war crime?"



Leavitt: "The president has made it quite clear…as evidenced by the statement that you just read, that their best move is to make a deal, or else the United States Armed Forces has capabilities…

6:20 - Cijene nafte nastavile su rasti, javlja BBC, a prema azijskim tržištima koja se prva otvaraju u utorak ujutro. Cijena nafte kojom se trguje u SAD-u skočila je za 3% na gotovo 106 dolara po barelu. Podsjećamo, cijene američke nafte ponedjeljak su zaključile trgovanje na nešto iznad 100 dolara po barelu prvi put od početka rata protiv Irana 28. veljače. To je ujedno i najviša cijena američke nafte od srpnja 2022. Brent sirova nafta - globalna referentna vrijednost za cijene nafte - porasla je na 115 dolara nakon što je u utorak porasla za više od 2%. Američki predsjednik Donald Trump i dalje prijeti napadima na iransku infrastrukturu ako se uskoro ne postigne dogovor.

6:00 - Tanker se zapalio u blizini Hormuškog tjesnaca nakon što ga je pogodio nepoznati projektil, posada je ostala neozlijeđena i nije zabilježena šteta za okoliš, priopćila je u ponedjeljak organizacija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije. Tanker se nalazio 31 nautičku milju (57,4 km) sjeverozapadno od Dubai kada je projektil pogodio njegovu desnu stranu, navodi United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Komercijalni brodovi izloženi su napadima projektilima ili eksplozivnim zračnim i pomorskim dronovima u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu otkako su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran 28. veljače. Ranije u ponedjeljak, kontejnerski brod u grčkom vlasništvu, koji se nalazio uz obalu Saudijske Arabije kod Ras Tanura, prijavio je dva odvojena incidenta u kojima su projektili pali u more u njegovoj blizini, navode stručnjaci za pomorsku sigurnost.

Predstavnik broda Express Rome, koji plovi pod liberijskom zastavom, izvijestio je da su dva nepoznata projektila pala u more u blizini kontejnerskog broda, otprilike 22 nautičke milje (40,7 km) sjeveroistočno od Ras Tanure. Incidenti su se dogodili u razmaku od jednog sata, a posada je bila sigurna, priopćila je britanska tvrtka za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde ranije je preuzeo odgovornost za napad na Express Rome 11. ožujka, navodi Vanguard. Operater broda nije odmah komentirao. Za incidente u ponedjeljak zasad nitko nije preuzeo odgovornost.