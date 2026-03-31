Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
REDARSTVENA AKCIJA 'PLITVICE'

Krvavi Uskrs je trajni podsjetnik da sloboda traži čuvare i da odgovornost za njezino očuvanje ne prestaje

Zagreb: Održana svečana prisega povodom završetka školovanja učenika 4. razreda Policijske škole "Josip Jović"
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Davor Božinović
31.03.2026.
u 07:13

Hrvatska policija odigrala je ključnu ulogu u obrani domovine. Specijalne postrojbe MUP-a imale su najistaknutiju ulogu u cijelom Domovinskom ratu, a njihov uspjeh i hrabrost postali su dio nacionalnog identiteta

Danas obilježavamo 35. obljetnicu Krvavog Uskrsa i s pijetetom se prisjećamo prvog poginulog hrvatskog redarstvenika, Josipa Jovića – dvadesetdvogodišnjeg mladića iz Aržana, koji je 31. ožujka 1991. na Plitvicama položio život za Domovinu. Nakon što su specijalne postrojbe MUP-a početkom ožujka 1991. uspješno obranile Pakrac, uslijedio je pokušaj presijecanja Hrvatske zauzimanjem Nacionalnog parka Plitvička jezera. Brza i odlučna reakcija specijalnih postrojbi policije Antiterorističke jedinice Lučko, Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, čiji je pripadnik bio i Josip Jović te Jedinice za posebne namjene Kumrovec, spriječila je razdvajanje hrvatskog teritorija i očuvala prometnu i teritorijalnu cjelovitost države.

Događaji iz ožujka 1991. jasno su pokazali da je cilj agresije bio narušiti teritorijalnu cjelovitost Hrvatske, pri čemu su prvi udari bili usmjereni na policiju, tada jedinu organiziranu snagu, sposobnu pružiti otpor prije ustrojavanja Hrvatske vojske. Hrvatska policija odigrala je ključnu ulogu u obrani Domovine, a njezine specijalne postrojbe bile su od presudne važnosti tijekom cijelog Domovinskog rata, osobito u vojno-redarstvenim operacijama Bljesak i Oluja. No Josip Jović i njegovi suborci nisu branili samo teritorij, nego pravo na slobodan i dostojanstven život u vlastitoj državi. Njihova žrtva trajni je podsjetnik da sloboda nije dana, nego izborena. Trideset i pet godina kasnije, Hrvatska je slobodna i sigurna država. No svijet i dalje svjedoči ratovima i krizama. Sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku podsjećaju nas da mir i stabilnost nikada ne smiju biti uzeti zdravo za gotovo.

Upravo zato važno je čuvati sjećanje na trenutke kada su hrabrost i zajedništvo odlučivali o sudbini države. Povijest nas uči da su odlučnost i zajedništvo temelj svake obrane i svakog uspjeha. Oni koji su prije tri i pol desetljeća stali na branik Domovine to su razumjeli, a njihova nas odlučnost obvezuje i danas. Danas hrvatska policija, moderna, profesionalna i dobro opremljena, čuva vrijednosti za koje su naši heroji dali život: slobodu, sigurnost i dostojanstvo. Njezina učinkovitost u borbi protiv kriminala, zaštiti granica i upravljanju krizama potvrđuje da iskustva prošlosti nisu tek sjećanje, nego čvrst temelj našeg djelovanja. Svaka nova generacija policijskih službenika preuzima tu odgovornost – učeći, jačajući sustav i služeći građanima.

U svakodnevnom radu potvrđuju istu onu predanost koju su pokazali Josip Jović i njegovi suborci. Krvavi Uskrs nije samo povijesni događaj. On je trajni podsjetnik da sloboda traži čuvare i da odgovornost za njezino očuvanje ne prestaje. Josip Jović nije pao uzalud. Njegova žrtva živi u svakoj odluci kojom štitimo sigurnost naših građana i u svakoj generaciji koja nastavlja čuvati slobodu i demokratske vrijednosti. Na nama je da to sjećanje čuvamo, sigurnost jačamo i gradimo društvo dostojno žrtve onih koji su za njega dali život.

Ključne riječi
Domovinski rat krvavi Uskrs obljetnica

Komentara 1

Pogledaj Sve
Igre_gladi
Igre_gladi
07:48 31.03.2026.

"...traži čuvare..."? Hmmm, mislio sam da jedino Iran ima čuvare revolucije, ali dobro...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!