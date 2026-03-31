Krvavi Uskrs je trajni podsjetnik da sloboda traži čuvare i da odgovornost za njezino očuvanje ne prestaje

Danas obilježavamo 35. obljetnicu Krvavog Uskrsa i s pijetetom se prisjećamo prvog poginulog hrvatskog redarstvenika, Josipa Jovića – dvadesetdvogodišnjeg mladića iz Aržana, koji je 31. ožujka 1991. na Plitvicama položio život za Domovinu. Nakon što su specijalne postrojbe MUP-a početkom ožujka 1991. uspješno obranile Pakrac, uslijedio je pokušaj presijecanja Hrvatske zauzimanjem Nacionalnog parka Plitvička jezera. Brza i odlučna reakcija specijalnih postrojbi policije Antiterorističke jedinice Lučko, Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, čiji je pripadnik bio i Josip Jović te Jedinice za posebne namjene Kumrovec, spriječila je razdvajanje hrvatskog teritorija i očuvala prometnu i teritorijalnu cjelovitost države.

Događaji iz ožujka 1991. jasno su pokazali da je cilj agresije bio narušiti teritorijalnu cjelovitost Hrvatske, pri čemu su prvi udari bili usmjereni na policiju, tada jedinu organiziranu snagu, sposobnu pružiti otpor prije ustrojavanja Hrvatske vojske. Hrvatska policija odigrala je ključnu ulogu u obrani Domovine, a njezine specijalne postrojbe bile su od presudne važnosti tijekom cijelog Domovinskog rata, osobito u vojno-redarstvenim operacijama Bljesak i Oluja. No Josip Jović i njegovi suborci nisu branili samo teritorij, nego pravo na slobodan i dostojanstven život u vlastitoj državi. Njihova žrtva trajni je podsjetnik da sloboda nije dana, nego izborena. Trideset i pet godina kasnije, Hrvatska je slobodna i sigurna država. No svijet i dalje svjedoči ratovima i krizama. Sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku podsjećaju nas da mir i stabilnost nikada ne smiju biti uzeti zdravo za gotovo.

Upravo zato važno je čuvati sjećanje na trenutke kada su hrabrost i zajedništvo odlučivali o sudbini države. Povijest nas uči da su odlučnost i zajedništvo temelj svake obrane i svakog uspjeha. Oni koji su prije tri i pol desetljeća stali na branik Domovine to su razumjeli, a njihova nas odlučnost obvezuje i danas. Danas hrvatska policija, moderna, profesionalna i dobro opremljena, čuva vrijednosti za koje su naši heroji dali život: slobodu, sigurnost i dostojanstvo. Njezina učinkovitost u borbi protiv kriminala, zaštiti granica i upravljanju krizama potvrđuje da iskustva prošlosti nisu tek sjećanje, nego čvrst temelj našeg djelovanja. Svaka nova generacija policijskih službenika preuzima tu odgovornost – učeći, jačajući sustav i služeći građanima.

U svakodnevnom radu potvrđuju istu onu predanost koju su pokazali Josip Jović i njegovi suborci. Krvavi Uskrs nije samo povijesni događaj. On je trajni podsjetnik da sloboda traži čuvare i da odgovornost za njezino očuvanje ne prestaje. Josip Jović nije pao uzalud. Njegova žrtva živi u svakoj odluci kojom štitimo sigurnost naših građana i u svakoj generaciji koja nastavlja čuvati slobodu i demokratske vrijednosti. Na nama je da to sjećanje čuvamo, sigurnost jačamo i gradimo društvo dostojno žrtve onih koji su za njega dali život.