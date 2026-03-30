RASPOREĐIVANJE SNAGA

Tisuće američkih padobranaca počele pristizati na Bliski istok

REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
30.03.2026.
u 23:03

Dužnosnici, koji su željeli ostati anonimni, nisu precizirali kamo se točno vojnici raspoređuju, ali taj je potez bio očekivan

Tisuće vojnika iz elitne 82. zračnodesantne divizije američke vojske počele su pristizati na Bliski istok, rekla su u ponedjeljak dva američka dužnosnika za Reuters, dok predsjednik Donald Trump razmatra sljedeće korake u ratu protiv Irana. Reuters je 18. ožujka prvi izvijestio da Trumpova administracija razmatra raspoređivanje tisuća dodatnih američkih vojnika na Bliski istok, što je potez koji bi im proširio opcije i uključio raspoređivanje snaga unutar iranskog teritorija. Padobranci, s bazom u Fort Braggu u Sjevernoj Karolini, pridružuju se tisućama dodatnih mornara, marinaca i snaga za specijalne operacije koji su već poslani u regiju. Tijekom vikenda na Bliski istok stiglo je oko 2500 marinaca.

Dužnosnici, koji su željeli ostati anonimni, nisu precizirali kamo se točno vojnici raspoređuju, ali taj je potez bio očekivan. Dodatne kopnene snage uključuju dijelove zapovjedništva 82. zračnodesantne divizije, logističku i drugu potporu te jednu brigadnu borbenu skupinu. Odluka o slanju postrojbi u Iran još nije donesena, ali će one ojačati sposobnosti za potencijalne buduće operacije u regiji, rekao je jedan od izvora. Vojnici bi se u ratu s Iranom mogli koristiti u nekoliko svrha, uključujući pokušaj zauzimanja otoka Harg, čvorišta za 90 posto iranskog izvoza nafte. Ranije ovog mjeseca Reuters je izvijestio da se unutar Trumpove administracije raspravljalo o operaciji zauzimanja tog otoka. Takav bi potez bio vrlo rizičan jer Iran može dosegnuti otok projektilima i dronovima.

Reuters je ranije izvijestio da je administracija raspravljala o korištenju kopnenih snaga unutar Irana radi izvlačenja visoko obogaćenog uranija koji se nalazi duboko pod zemljom, iako bi ta opcija mogla značiti dublji prodor američkih trupa u Iran na potencijalno dulje razdoblje. Interne rasprave u Trumpovoj administraciji također su uključivale potencijalno stacioniranje američkih postrojbi unutar Irana kako bi se osigurao siguran prolaz naftnih tankera kroz Hormuški tjesnac. Iako bi se ta misija primarno obavljala putem zračnih i pomorskih snaga, mogla bi značiti i raspoređivanje američkih vojnika na iransku obalu. Trump je u ponedjeljak izjavio da su Sjedinjene Države u pregovorima s "razumnijim režimom" kako bi se okončao rat u Iranu, ali je ponovio upozorenje Teheranu da otvori Hormuški tjesnac ili riskira američke napade na naftna polja i elektrane.

