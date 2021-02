Umro zbog navodnog duga od 200 kn, majka osumnjičenog: 'Pretukli su ga i pobjegli u inozemstvo'

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu nedavno je objavilo da su otvorili istragu protiv 34-godišnjaka kojega sumnjiče za nanošenje teške ozljede s posljedicom smrti. Tužiteljstvo smatra da je Božidara L.(56) ispred njegove kuće u zagrebačkoj Trnavi 9. lipnja 2020. godine 34-godišnjak udario šakom u glavu. Samo par dana kasnije nesretni muškarac preminuo je od posljedica premlaćivanja.

- Nije to jednom bilo. Šta je on proživio otkad se iz rata vratio, drhtavim glasom kazala je teta 56-godišnjeg Božidara L., koji je preminuo nakon premlaćivanja u lipnju prošle godine, za 24sata.

Podsjećamo, odvjetništvo je izvijestilo kako su utvrdili da je 9. lipnja 2020. oko 2 sata osumnjičeni u društvu još jednog muškarca došao do Božidarove adrese stanovanja u zagrebačkoj Dubravi radi navodnog duga u iznosu od oko 200 kuna.

Prema policijskom izvještaju 56-godišnjaka su zatekli ispred kuće u društvu troje prijatelja. Posvađali su se, potom je 34-godišnjak udario ga šakom u glavu nakon čega je nesretni muškarac pao. Daljni nastavak napada spriječili su prijatelji, a Božidar je završio u KB Dubravi gdje je istog dana pušten na kućnu njegu.

Božidar je preminuo u svojoj kući 13. lipnja, a obdukcija je pokazala kako je imao prijelome šestog do osmog rebra te da mu je rebro probilo pluća uslijed čega je iskrvario.

Majka osumnjičenog javila se 24sata i ispričala kako njezin sin nije kriv.

- Istina je da je on s prijateljem došao do kuće tog čovjeka i tražio povrat duga. Bilo je to u noći na utorak 9. lipnja oko 2 sata. Ošamario ga je i otišao. To su vidjeli susjedi i zvali policiju – tvrdi njegova majka i dodaje kako su tri dana kasnije Božidara pretukla dvojica koja su pobjegla nakon toga u inozemstvo.

- Taj muškarac posudio je Boži nekoliko stotina kuna. Tražio je da mu vrati 5000 kuna. Božo ih je pozvao da popiju piće u kafiću odmah kod parka. Vjerojatno su mislili da će im platiti navodni dug. No, on nije imao novca. Tamo su se posvađali i počeli su ga ćuškati pa su ih zamolili da izađu van. Na livadi su ga krenuli cipelariti te su ga ubili od batina. Bilo je još ljudi tad u parku, ima svjedoka, samo se boje pričati. Božo nije dao da se zove Hitna ni policija već je rekao da mu nije dobro i otišao kući – tvrdi majka osumnjičenog.

Susjedi nesretnog muškarca kažu da je sve krenulo nizbrdo za njega nakon smrti njegovih roditelja.

- Bio je dobar kao kruh, ali se izgubio nakon što su mu umrli roditelji. Počeo je puno piti i oko sebe je okupio ekipu kvartovskih klošara. Stalno su visili kod njega. Uz njih je i on propadao. Mi smo mu pokušali pomoći, ljudski, jer je zaista bio duša od čovjeka i bilo nam je žao, ali bio je malo tvrdoglav. Ne treba kriviti doktore... Nikad on nije htio tražiti pomoć ni priznati da nije dobro. Ja vjerujem da je na svoju odgovornost potpisao da ga puste iz bolnice – uvjereni su susjedi.