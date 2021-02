Juričan bivšem muftiji: Nije te smetalo kako se krade, a u Skupštini besramno ždereš zrak

Gledam kako si se, moj moralni autoritetu, uguzio u Skupštinu grada Zagreba, gdje kao član jedne od finijih političkih stranaka: Bandić Milan 365, besramno ždereš zrak, započeo je još jedno ljubavno pismo Dario Juričan, ovoga puta umirovljenom muftiji Islamske zajednice Ševku Omerbašiću.

- Nije te smetalo kako se u gradu krade na Adventu, nije ti smetalo kako se rasprodaje gradska imovina, nije te smetalo kako se Hipodrom pokušao devastirati, kako tajnice postaju šefice Holdinga i holdingovih podružnica, kako pajde grabe na javnim natječajima ili kako dobivaju pinku za građevinski materijal bez javnog natječaja, moj Ševko, govori Juričan.

Od 39 provedenih sjednica Gradske skupštine, od 2017. do danas, Omerbašić je samo jednom sudjelovao u raspravi, a obnašao je funkciju u Povjerenstvu za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije u Gradu Zagrebu.

- Kojim si sebi citatom iz Kur'ana časnog objasnio to štou Skupštini za jednu pljesnivu, pokvarenu robu kao što je ta izraubana Uskokova mušterija, tvoj stranački šef Rezač etiketa? Kako uspijevaš pomiriti sve to u svojoj pobožnoj glavi, moj muftijo, dobitniče nagrade Grada Zagreba 2015., pitao se Juričan u pismu kojeg je objavio na Facebooku, a smatra kako je to možda zbog toga što Omerbašićev sin Harun radi kao savjetnik gradonačelnika

Inače, govori Juričan, Harun osim u Uredu gradonačelnika vrijeme krati kao član Nadzornog odbora ZET-a i član Upravnog vijeća Javne ustanove Maksimir.

- Također je bio i član, redom uspješnih povjerenstava, evo da ih izdvojim samo nekoliko: radna skupina za izradu studije izvodljivosti Termalnog kupališta Zagreb; radna skupina za realizaciju projekta Akvarij u Zagrebu; radna skupina za izradu Studije urbane revitalizacije prostora bivše tvornice željezničkih vozila Gredelj, govori te spominje i njegovo članstvo Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba.