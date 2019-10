Umjesto sporazuma Parlament je izglasao amandman odgode

Britanski parlament je, na prvom subotnjem zasjedanju od Falklandskog rata 1982., počeo odlučivati hoće li podržati novi sporazum o Brexitu s kojim se premijer Boris Johnson vratio iz Bruxellesa, no umjesto odluke o tome, zastupnici su ipak složili još jednu zamku za Johnsona i izglasali amandman koji samo odgađa odluku i prisiljava premijera da zatraži još jednu odgodu Brexita, s planiranog 31. listopada na neki dalji datum.

Smisao je tog amandmana, koji je predao Oliver Letwin iz Johnsonove Konzervativne stranke i koji je izglasan danas poslijepodne s 322 glasa za i 306 protiv, da parlament odgodi svoju konačnu odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju Johnsonova sporazuma dok zakon o povlačenju ne prođe sve faze usvajanja, što traje dulje od jednog dana.

Premijer pod pritiskom

Amandman takvom odgodom praktički tjera Johnsona da, prema slovu zakona izglasanog ekspresnom procedurom protiv njegove volje početkom rujna, do kraja današnjeg dana (ponoć po srednjoeuropskom vremenu) zatraži od EU odgodu Brexita. Oporbeni lider Jeremy Corbyn i šefica Liberalnih demokrata Jo Swinson odmah su, nakon izglasavanja amandmana, zatražili od premijera Johnsona da se lati pera i komada papira te da napiše pismo Bruxellesu u kojem traži pomicanje datuma izlaska s 31. listopada. No, premijer do zaključenja ovog izdanja nije želio zatražiti takvu odgodu:

– Neću ispregovarati odgodu Brexita s EU i ne mislim da me zakon na to obvezuje – rekao je nakon usvajanja amandmana koji, priznao je i sam premijer, znači da Parlament na ovom povijesnom, subotnjem zasjedanju ipak neće biti u prilici donijeti odluku o sporazumu o povlačenju, koji je on stavio pred zastupnike. Povijesna subota ipak nije bio dan za “biti ili ne biti” odluku o Brexitu. Drama se nastavlja u produžecima, sljedećeg tjedna.

Sve se to odvijalo dok su stotine tisuća građana koji se protive Brexitu prosvjedovale ispred Parlamenta i na ulicama Londona. Tijekom cjelodnevne rasprave postalo je jasno da Johnson strahuje od ove amandman-zamke pa su neimenovani izvori iz njegova kabineta tvrdili u britanskim medijima da će Johnsonova vlada povući svoj prijedlog odlučivanja o sporazumu, odnosno da ga uopće neće staviti na glasanje, nego odmah sve zastupnike “poslati kući”.

– Zaista se nadam da ćemo večeras moći imati smisleno glasanje o sporazumu o povlačenju – rekao je Johnson na početku rasprave komentirajući amandman koji takvo smisleno glasanje zapravo odgađa. Johnsonovi suradnici vjeruju da snage koje stoje iza tog amandmana jednostavno žele dovesti Ujedinjenu Kraljevinu u situaciju u kojoj se ide na novi, drugi referendum o izlasku ili ostanku u Europskoj uniji. A Johnsonova vlada to ne želi dopustiti.

– Ovo je drugi sporazum i četvrto glasanje Parlamenta o sporazumu o povlačenju, tri i pol godine nakon što je narod izglasao Brexit. Tijekom tih godina prijateljstva su dovedena do usijanja, obitelji su se dijelile i sva pozornost ovog zastupničkog doma bila je usmjerena na jedno jedino pitanje koje se na trenutke činilo nemogućim razriješiti. Ali ovo je trenutak kad to možemo razriješiti i pomiriti osjećaje koji se lome u nama – rekao je premijer Johnson u obraćanju Parlamentu. U govoru je priznao da su Britanci tijekom cijelog članstva u EU bili skeptični prema udaljenoj birokraciji i retorici koja stalno spominje uniju i integriranje. Idemo van, na uređen način, 31. listopada, zaključio je.

Ide li ipak novi referendum

No, oporbeni laburisti zauzeli su stav protiv njegova sporazuma, koji nazivaju gorim od onog Therese May i zalažu se za novi referendum premda se tu stranačku stegu spremalo prekršiti nekoliko laburističkih zastupnika iz izbornih jedinica u kojima su birači većinom skloni Brexitu. Uz njihovu pomoć, Johnson se nadao da može doći do većine glasova potrebnih za prolazak sporazuma. Protiv sporazuma su i sjevernoirski unionisti iz stranke DUP, koji smatraju da Johnsonov sporazum ostavlja Sjevernu Irsku na cjedilu, odvojenu regulatornom granicom od ostatka Ujedinjene Kraljevine,

– Pročitajte detalje tog sporazuma i vidjet ćete da on ostavlja Sjevernu Irsku de facto unutar carinske regulative Europske unije i unutar EU-ova režima PDV-a – rekao je DUP-ovac Nigel Dodds. Jedan drugi zastupnik, Jim Shannon, dobacivao je premijeru Johnsonu iz klupe: “Izdaja! Prijevara”! Protivljenje DUP-a bilo je ključno za pad sporazuma o povlačenju u britanskom parlamentu jer ni neki tvrdokorni zagovornici Brexita iz vladajuće Konzervativne stranke nisu željeli podržati ništa oko čega sjevernoirski unionisti imaju rezerve. No, ovaj put ta je skupina tvrdokornih brexitovaca najavila da će podržati Johnsonov sporazum.

Šefica Liberalne stranke Jo Swinson u raspravi je podsjetila na stotine tisuća ljudi koji izvan Parlamenta traže novi referendum i ostanak u EU.

– Premijer ne želi čuti njihove zahtjeve jer zna da bi ljudi na referendumu odbacili njegov loš sporazum o povlačenju i odabrali ostanak u EU – rekla je Swinson, najviše proeuropski orijentirana oporbenjakinja.

VIDEO Brexit - prosvjed u Londonu