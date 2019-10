‘Prodavač Johnson’ mora pridobiti 35 ključnih zastupnika

Britanski premijer Boris Johnson vratio se sa svog prvog i vjerojatno posljednjeg summita lidera EU sa svojevrsnom pobjedom u rukama. Stigao je u Downing Street u Londonu oko 3 u noći iz Bruxellesa, ali u 36 sati koje je imao pred sobom do kraja današnjeg glasanja u Parlamentu u Westminsteru trebao je uvjeriti otprilike isto toliko, 35 prema jednom neslužbenom medijskom brojenju, zastupnika koji mu nedostaju za potrebnu većinu za prolazak.

Merkel protiv Junckera

Na summitu u Bruxellesu 27 šefova država i vlada ostatka EU brzo je prihvatilo novi dogovor, ispregovaran između Johnsonove vlade i europskih pregovarača predvođenih Michelom Barnierom u četvrtak prijepodne.

No, iako je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker nastojao pomoći Johnsonovim naporima da progura novi dogovor u Parlamentu, izjavivši da sada kad je ispregovarano novo rješenje nema potrebe za daljnjom odgodom Brexita, nego se on može dogoditi 31. listopada, njemačka kancelarka Angela Merkel u povjerljivim razgovorima iza zatvorenih vrata Europskog vijeća ipak je, prema neslužbenim izvorima, priznala da je realnost drukčija. Ako Parlament u Westminsteru, koji je već triput odbijao ranije ispregovaranu verziju sporazuma, odbije i Johnsonovu verziju sporazuma, kao opcija će se neminovno nametnuti nova odgoda Brexita, odnosno produljenje pregovora o izlasku. Što bi značilo da se Brexit i dalje ne mora nužno dogoditi do kraja mjeseca, iako su novim dogovorom znatno povećane šanse da se dogodi 31. listopada i da bude uređen, s prijelaznim razdobljem do kraja 2020., bez šokova i bez kaosa.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL

– Premijer Johnson je prodavač i navijač, i to je ono što sada radi: prodaje ovaj sjajan sporazum Parlamentu i, još važnije, prodaje Parlamentu priliku da isporuči Brexit – rekao je jučer neimenovani izvor iz Downing Streeta 10.

“Prodavač i navijač” Boris Johnson zaista je i na summitu u Bruxellesu izgledao vrlo optimistično, mahao šakama u znak odlučnosti, sa smiješkom koji je odavao zadovoljstvo što je uspio postići nešto što se čini kao “win-win”: ako Parlament sutra podrži njegov sporazum, moći će reći da je ostvario obećanje da će provesti Brexit 31. listopada, a ako Parlament ne podrži moći će reći da je dao sve od sebe no da su krivi zastupnici koji su između ispregovaranog Brexita i odgode ili kaotičnog Brexita odabrali ovo posljednje, lošije.

Sporazum bitniji od DUP-a

U tom drugom slučaju Johnson opet ima jak argument s kojim može na izbore jer ne ispada toliki negativac. Rekao je da će ispregovarati novi dogovor s ostatkom EU i zaista je ispregovarao. Bez obzira na to što je usput izdao povjerenje sjevernoirskih unionista iz stranke DUP, čije bi protivljenje opet, kao i za vrijeme Therese May, moglo srušiti sporazum u Parlamentu.

– Kalkulirao je da mu je sporazum potrebniji od podrške DUP-a – rekao je jedan izvor u razgovoru za Guardian.

Za razliku od vremena premijerke May, koja je protiv sebe imala i DUP-ovce ali i oštra pera iz Konzervativne stranke koja su pisala o njezinu dogovoru kao o pretvaranju UK-a u “vazalsku državu” EU, Johnson nema problem s takvim radikalnim perima. Jer je to pero koje je rušilo sporazum T. May bio on sam.