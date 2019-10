Dan odluke za Britaniju. Johnson: Javnost i EU žele da se provede Brexit

Britanski premijer Boris Johnson danas je, otvarajući raspravu o Brexitu u Donjem domu britanskog parlamenta, kako se nada da će zastupnici prihvatiti sporazum koji je sklopio ovoga tjedna s EU-om te da će Velika Britanija konačno razriješiti situaciju oko Brexita.

"Nadam se da će nam, okupljenima zbog obvezujućeg glasanja, biti dopušteno obvezujuće glasanje", rekao je Johnson referirajući se na mogućnost usvajanja Letwinova amandmana kojim bi se morao stvoriti zakonski preduvjet za glasanje o brexitu u parlamentu te bi danas moglo doći do odgode.

"Nadam se da je ovo trenutak kada ćemo konačno moći postići razrješenje (brexita) i pomiriti instinkte koji se natječu u nama", dodao je. Johnson je u uvodnom govoru u parlamentu rekao da ne postoje razlozi za novu odgodu te da je "daljnja odgoda besmislena".

Također je kazao da po njegovu uvjerenju predloženi sporazum predstavlja najbolje rješenje. Johnson je rekao da ni Europska unija nije zainteresirana za daljnju odgodu.

