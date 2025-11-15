Naši Portali
POLICIJA UPOZORAVA NA PREVARE

Umirovljenik iz Osijeka mislio da ulaže pametno: Uplatio svoju ušteđevinu pa nestali i fond' i njegov novac

Cyber kriminal sve je češća pojava
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernj.hr
15.11.2025.
u 07:48

Iz MUP-a upozoravaju da je sve više sličnih internetskih prijevara te da građani moraju biti posebno oprezni, osobito kada im se obećavaju brzi i veliki profiti.

Sedamdesetšestogodišnji Osječanin ostao je bez čak 17.000 eura nakon što ga je nepoznati počinitelj uvjerio da putem interneta uloži novac u navodni investicijski fond. Prevarant ga je doveo u zabludu, obećavajući brzu zaradu, no nakon uplate muškarac više nije mogao pristupiti svom novcu – niti kontaktirati “ulagačku platformu”. Tek tada shvatio je da je prevaren i slučaj prijavio policiji, koja traga za počiniteljem.

Iz MUP-a upozoravaju da je sve više sličnih internetskih prijevara te da građani moraju biti posebno oprezni, osobito kada im se obećavaju brzi i veliki profiti. U porastu su i lažne internetske trgovine čiji je cilj krađa osobnih i financijskih podataka.CARNET poziva korisnike da prije bilo kakve online kupovine provjere vjerodostojnost web trgovine putem besplatnog servisa iffy.cert.hr, koji u nekoliko sekundi otkriva ima li stranica obilježja lažnog weba. Dovoljno je zalijepiti URL trgovine i pokrenuti provjeru. Dodatne savjete o sigurnosti na internetu građani mogu pronaći na stranicama MUP-a, Europola i u edukativnim sadržajima o najčešćim oblicima online prijevara. U slučaju sumnje na neovlaštene transakcije, preporučuje se odmah kontaktirati policiju i banku.
Kupnja