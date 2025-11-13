Oglasila se policija: Trojica maloljetnika uhićena zbog izazivanja nereda na Trgu bana Jelačića

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad četiri osobe od kojih su trojica maloljetnika, zbog kaznenog djela izazivanje nereda jučer na Trgu bana Jelačića, nakon čega su trojica osumnjičenih maloljetnika predani pritvorskom nadzorniku, priopćio je u četvrtak PUZ.

Tjelesni sukob dogodio se 12. studenoga oko 16.20 sati na prostoru Trga bana Josipa Jelačića između više mlađih osoba, pri čemu su ozlijeđena trojica maloljetnika, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ) o rezultatima krim istrage. Napadnuti su bili srednjoškolci iz Splita koji su u Zagreb došli na Interliber.

Nakon sukoba, napadači su se dali u bijeg. Nedaleko mjesta događaja, na Glavnom željezničkom kolodvoru policijski službenici su pronašli četvoricu za koje su posumnjali da su sudjelovali u navedenom sukobu te ih priveli u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, dodaje PUZ. Liječnička pomoć trojici napadnutih maloljetnika pružena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je, za sada, utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju trojica osumnjičenih maloljetnika su u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke. Četvrti privedeni je pušten s obzirom na nedovoljno dokaza za podnošenje kaznene prijave, ali kriminalističko istraživanje se nastavlja.