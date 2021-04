Umirovljeni general Josip Lucić uniformiran u reklami, HEP: U središtu naše kampanje su stvarni ljudi

Reklame HEP-a u pravilu privlače pažnju javnosti, a osobito kada se – što je slučaj u aktualnoj kampanji “Energija koja pokreće Hrvatsku” te nacionalne energetske tvrtke – kao svojevrsno zaštitno lice pojavi umirovljeni general Josip Lucić koji na reklami salutira u odori Hrvatske vojske. Svoj angažman spremno je komentirao.

– Odmah ću vam reći da u reklami ne vidim ništa sporno. Reklama je vrlo pozitivna, životna, nikoga ne ugrožava, puna je veselja i dobrih poruka i mislim da je sasvim lijepo u tu reklamu koja odiše određenom srećom i veseljem staviti i odoru koja je omogućila ovaj mir u kojem živimo i mirno odrastanje djece u našoj domovini gdje nitko više nije ugrožen. Ta naša odora apsolutno pripada u naš zajednički prostor i vjerujem da se mnogi ljudi ponose kada vide hrvatsku odoru s obzirom na to da već 26 godina živimo u miru, a ta je odora jamstvo da ćemo i dalje živjeti u miru i to je osnovna poruka – kazao nam je Lucić, bivši načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH. U studenome 1990. dragovoljno je pristupio postrojbama za posebne namjene MUP-a, gdje je obnašao dužnosti zamjenika zapovjednika specijalne bojne Rakitje i zapovjednika specijalne bojne Rakitje. Sudjelovao je u uspostavljanju i organizaciji obuke antiterorističke policijske bojne. Odlukom prvoga predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana zadužen je za osnivanje prve gardijske brigade Zbora narodne garde, a nakon njezina osnivanja imenovan je njezinim prvim zapovjednikom.

– Jesam li u odori ja, a igrom slučaja sam to ja, manje je važno. Puno je važnije istaknuti segment odore. Pogledajmo internet i druge medije, svi prostori su puni odora, pogledajmo koliko ima različitih filmova s prekrasnim odorama, treba li našu skrivati? To su naše vrijednosti. Ako nekoga zanima, ništa nisam naplatio – kaže umirovljeni general kojega pitamo kako je došlo do suradnje s HEP-om.

– Poznajem jako puno ljudi u Zagrebu i diljem Hrvatske i tako je i došlo do toga. Pratio sam i prijašnje reklame HEP-a, to su uvijek lijepe poruke. Rado sam se odazvao i pristao, apsolutno, jer sam uvijek spreman biti prisutan u svemu što je dobro za Hrvatsku – zaključio je umirovljeni general Josip Lucić.

Za komentar smo zamolili i HEP, odakle su poručili da kampanja HEP-a “prikazuje niz elemenata hrvatskog društva, a ne samo Hrvatsku vojsku, što pokazuje kapilarnu povezanost Hrvatske elektroprivrede sa svim segmentima našeg društva te pokretačku društvenu snagu HEP-a kao vodeće energetske kompanije u domaćem vlasništvu”.

– Prema konceptu redatelja spota, u središtu je kampanje energija koja pokreće Hrvatsku, od energije prirode preko električne energije do energije koja prati sve emocionalne trenutke u ljudskom životu, poput vjenčanja ili rođenja djeteta te energije koju u obavljanju svog zanimanja pokazuju stvarni ljudi iz našeg okruženja poput liječnika, medicinskih sestara, kuhara, balerina, sportaša, generala. Svi oni su stvarne osobe čija energija pokreće Hrvatsku, baš kao i HEP, koji svojim investicijama pokreće hrvatsko gospodarstvo, a društveno odgovornim projektima i ulaganjima u zajednicu pokreće čitavo hrvatsko društvo. U oglasima u tisku zastupljeni su samo sudionici koji se pojavljuju u TV spotu – odgovorili su iz HEP-a, također naglašavajući kako umirovljenom generalu Luciću za sudjelovanje u kampanji nije isplaćen honorar.

Potom smo zamolili i PR stručnjaka Krešimira Macana da s nama podijeli svoje impresije o kampanji.

– Vidio sam reklamu, moram reći da nije zgodno jer se može poslati kriva poruka. U konačnici, plakati i oglasi idu na dojam, a prvi je dojam da hrvatski general nešto podržava no to je ono što Hrvatska vojska i policija žele izbjeći, da ih se stavlja u situaciju da bilo koga podržavaju komercijalno jer oni su prvenstveno u službi građana i države. Lucić je u mirovini i vjerojatno formalno nije ništa prekršeno, dakle, on je mogao sudjelovat, ali bitan je dojam gdje nitko ne gleda je li riječ o generalu u mirovini. K tome, moram priznati da mi ni poruka nije jasna, vjerojatno se išlo na domoljublje i tu energiju koju stvara domoljublje, ali bolje da su reklamu napravili s anonimnim veteranima nego s umirovljenim generalom. Ovako su samo napravili presedan o kojem će se razgovarati i što će se sasvim sigurno morati regulirati jer otvara pitanje može li se generali slikati u komercijalne svrhe, po meni, ne – kaže Macan.

Inače, MORH nije bio upoznat s Lucićevih angažmanom, a pojavljivanje umirovljenih vojnih osoba u javnosti u odorama regulirano je čl. 213 Zakon o službi u Oružanim snagama RH, prema kojem u slučaju neovlaštenog nošenja odore nositelj može biti kažnjen za prekršaj.

– Očito postoje propisi koji se moraju do kraja ispoštovati i što će se sada morati do kraja utvrditi i dati uputu jer to nije praksa. Nikada u našim televizijskim serijama nemate doslovce pravu vojnu ili policijsku odoru, uvijek fali dio te odore da se vojsku ili policiju ne bi stavljalo u neprimjereni kontekst i mora se steći dojam da je to igrana scena. Rekao bih da je namjera reklame bila dobra, ali je realizacija ispala loša – zaključio je PR stručnjak Krešimir Macan.