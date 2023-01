Umirovljeni dočasnik spasio djevojku od utapanja: Bila je pothlađena i u šoku, jedva smo došli do nje

Dominko Radić, umirovljeni dočasnik Hrvatske ratne mornarice, već je proglašen Ponosom Hrvatske, te dobitnik Plave vrpce 'Vijesnika'. On je jučer, odazvavši se na poziv lučke kapetanije, u Dubrovniku odradio svoje 23. spašavanje.

Čim su ga nazvali, kaže, potrčao je, vezao pse za klupu ispred barke, upalio motor i krenuo. Ubrzo je pronašao djevojku u moru, no bila je u teško pristupačnom dijelu "između tri kamena" ispričao je Radić za Dubrovački dnevnik.

"I vatrogasci su bili tamo pa sam rekao vatrogascu da bi morao on zagambat' jer nisam mogao ući u to podruje, nasukao bih se. Ali nije mogao ni on. Djevojka je bila pothlađena, u šoku, mislim da se i ogulila, natučena je... Pa sam onda nekako ušao skroz s barkom, on se popeo na probu, izvukli smo je... Bila je u hipotermiji, hitna je čekala na mulu," opisuje Radić spašavanje španjolske državljanke.

No veselje nije dugo trajalo jer je odmah potom primio novu obavijest. Prijatelj djevojke koju je upravo spasio također je, skliznuvši sa stijene, pao u more. I njega je Radić pronašao i ukrcao na brod, a mladić nije imao ozlijede niti je bio pothlađen.

