TUČNJAVA U LONDONU

Usred dana na ulici bacili kiselinu na njih, trojica mladića uhićena, dvojica u bolnici

unsplash
Autor
Lina Šantak
03.10.2025.
u 11:12

Policija je uhitila trojicu 17-godišnjaka zbog sumnje na nanošenje teških tjelesnih ozljeda

Dvoje maloljetnika završilo je u bolnici nakon što je usred bijelog dana na prometnoj ulici u istočnom Londonu bačena nagrizajuća tekućina tijekom sukoba dviju skupina. Incident se dogodio u srijedu poslijepodne na Walthamstow High Streetu, a policija je dojavu o tučnjavi primila oko 16:30 sati. Tijekom sukoba bačena je nepoznata tekućina, za koju je kasnije potvrđeno da se radi o nagrizajućoj kemikaliji, izvijestila je Metropolitanska policija, a prenosi Mirror. Dva dječaka zatražila su liječničku pomoć na licu mjesta te su potom prevezena u bolnicu. Njihove ozljede nisu opasne po život.

Policija je uhitila trojicu 17-godišnjaka zbog sumnje na nanošenje teških tjelesnih ozljeda, sudjelovanje u tučnjavi i posjedovanje opasnog oružja. Svi se nalaze u pritvoru, a istraga je i dalje u tijeku.

Na incident su reagirali i lokalni političari. Zastupnica Stella Creasy opisala je događaj kao "zastrašujući" te poručila da traži hitne informacije o stanju ozlijeđenih i poduzetim mjerama sigurnosti. "Ovaj val nasilja posljednjih dana izaziva ozbiljnu zabrinutost. Važno je znati što se točno dogodilo i kako se planira spriječiti ponavljanje sličnih incidenata", napisala je Creasy na društvenim mrežama.

S njom se složio i Khevyn Limbajee, vijećnik zadužen za sigurnost zajednice u Waltham Forestu, koji je poručio kako je nasilje na ulicama "duboko uznemirujuće" za građane. "Nadamo se da ozlijeđeni neće imati teže posljedice, a u međuvremenu pružamo punu podršku policiji u istrazi. Naše sigurnosne službe bit će dodatno prisutne u zajednici", dodao je.

Londonska hitna pomoć potvrdila je da su na teren poslali dvije ekipe, jednog službenika za hitne situacije i specijalizirani tim za opasna područja. Ukupno su pregledali tri osobe, a dvoje je prevezeno u bolnicu..

