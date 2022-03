Ukrajinski premijer zahvalio Hrvatskoj: 'Plenković me uvjerio da stojite uz nas. Zahvalni smo vam na pomoći!'

Ukrajinski premijer Denis Šmihal objavom na Twitteru zahvalio je u srijedu Hrvatskoj na sveobuhvatnoj podršci njegovoj zemlji, nakon što je telefonski razgovarao s hrvatskim kolegom Andrejom Plenkovićem.

Teme razgovora bile su politička podrška Hrvatske Ukrajini na putu prema članstvu u EU i prihvat ukrajinskih izbjeglica.

🇭🇷 #Croatia supports #Ukraine on the way to #EU membership. During our talk today PM @AndrejPlenkovic assured that they stand with Ukraine. Discussed strengthening sanctions against Russia. Grateful for comprehensive support of Ukrainians 🇺🇦!