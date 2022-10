Rusi pod pritiskom na južnoj strani, napreduju na istoku Ukrajine i zauzimaju sela

Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer se susreo s turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom kojemu je kazao da bi Rusija mogla stvoriti veliko plinsko čvorište u Turskoj preusmjeravanjem opskrbe namijenjene oštećenim podmorskim cjevovodima Sjevernog toka. Ukrajina je pak počela kazneni postupak glede ruskih raketnih napada, koji su pogodili Kijev i druge ukrajinske gradove ovog tjedna.

12:25 - Ruski naftni div Rosneft podnio je tužbu sudu u Njemačkoj protiv vlade u Berlinu zbog preuzimanja podružnice koja uključuje i veliku rafineriju u Schwedtu, izvijestili su njemački mediji. Vlada je sredinom rujna povjerila upravljanje Rosneftovom podružnicom domaćem regulatoru za energiju kako bi osigurala kontrolu nad rafinerijom u Schwedtu koja opskrbljuje gorivom Berlin i značajan dio sjeverne Njemačke.

Rafinerija u Schwedtu nema izlaz na more, četvrta je po veličini u Njemačkoj i podmiruje 90 posto potražnje Berlina za gorivom. Otkada je izgrađena 60-ih godina prošlog stoljeća, naftu nabavlja isključivo u Rusiji, naftovodom Družba. Schwedt derivatima opskrbljuje i dijelove zapadne Poljske i zračnu luku Berlin-Brandenburg.

„Uz vlasništvo, otklanja se i prijetnja energetskoj sigurnosti i postavlja kamen temeljac za očuvanje i budućnost lokacije Schwedt”, priopćilo je tada ministarstvo gospodarstva. Naglasili su tada i da Rosneft Deutschland čini oko 12 posto njemačkih kapaciteta za preradu nafte i da spada među najveće prerađivače nafte u Njemačkoj. Osim Schwedta, regulator sada upravlja i Rosneftovim rafinerijama u Karlsruheu i Vohburgu.

Ruska kompanija sada je saveznom upravnom sudu u Leipzigu podnijela tužbu protiv vlade, izvijestio je u četvrtak poslovni list Handelsblatt, pozivajući se na zastupnika Rosnefta, odvjetnički ured Malmendier Legal. Rosneft tvrdi da je potez bio neopravdan budući da je uredno ispunjavao svoje ugovorne obveze,

"Sve do današnjeg dana Rosneft u punom opsegu ispunjava svoje obveze isporuka sirove nafte", napisao je odvjetnički ured Malmendier Legal u tužbi, prema pisanju njemačkog poslovnog lista. U ruskoj kompaniji nisu odmah bili dostupni za komentar izvješća. Njemačko ministarstvo gospodarstva priopćilo je u petak da zna za Rosneftovu tužbu, dodavši da još nije dobilo nikakve dokumente. Tvrde da su bili ispunjeni uvjeti za preuzimanje Rosneftove podružnice, prema zakonu o energetskoj sigurnosti.

„Razlog je ugrožavanje opskrbe energijom i prijetnja narušavanja sigurnosti opskrbe", dodao je glasnogovornik.

12:00 - Ruska novinska agencija TASS objavila je kako se očekuje da će evakuirane osobe iz regije Herson početi pristizati u Rusiju u petak, dan nakon što je proruski dužnosnik savjetovao svim stanovnicima regije da pobjegnu, posebno onima oko grada Hersona.

Dok su neki ljudi u područjima Ukrajine pod ruskom okupacijom pobjegli u Rusiju kako ukrajinske snage napreduju, drugi su izvijestili da su bili prisiljeni krenuti prema Rusiji, a drugi su pobjegli na zapad, u dijelove svoje zemlje pod kontrolom Ukrajine.

Bijeg civila iz Hersona bio bi udarac ruskoj tvrdnji prošlog mjeseca da je pripojila oko 15 posto teritorija Ukrajine i uključila područje veličine Portugala u Rusiju. Grad Herson, jedino veliko urbano središte koje je Rusija zauzela netaknuto od invazije u veljači, kontrolira jedini kopneni put do poluotoka Krim koji je Rusija zauzela 2014. i ušće rijeke Dnjepar koja presijeca Ukrajinu.

Od početka listopada, ukrajinske snage probile su ruske linije fronta u regiji u svom najvećem napredovanju na jugu od početka rata, s ciljem odsijecanja ruskih trupa od opskrbnih linija i ruta za bijeg preko rijeke.

9:50 - Vladimir Putin održava sastanak s čelnicima Zajednice neovisnih država u Astani u Kazahstanu.

RIA je objavila slike Putina kako stiže na mjesto sastanka, gdje su započeli razgovori između čelnika Azerbajdžana, Armenije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Rusije, Turkmenistana, Tadžikistana i Uzbekistana.

9:00 - Željeznički promet jutros je obustavljen u ruskoj regiji Belgorod koja graniči s Ukrajinom nakon što su ostaci projektila pali u blizini željezničke pruge, rekao je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov.

- Dalekovodi su oštećeni. Vlakovi su privremeno obustavljeni - rekao je Gladkov, dodajući da nema žrtava.

8:30 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je izvješće u kojem govore o ruskoj ofenzivi kod grada Bahmuta u Donjeckoj oblasti. Kažu kako su u posljednja tri dana proruske snage napredovale prema središtu grada Bahmuta u Donjeckoj oblasti.

- Dijelovi Drugog armijskog korpusa te proruske milicije Luganske regije vjerojatno su napredovali u sela Opjtine i Ivangrad južno od grada. Od početka srpnja bilo je malo naselja koje su zauzele regularne ruske ili separatističke snage, ako ih uopće ima. Međutim, snage predvođene privatnom vojnom tvrtkom Wagner postigle su neke lokalizirane uspjehe u Donbasu: Wagner je vjerojatno i dalje snažno uključen u borbe u Bahmutu - pišu Britanci.

7:20 - Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel branila je odluke koje je donijela tijekom svoje vlasti da kupuje prirodni plin iz Rusije.

- U tom smislu uopće ne žalim zbog odluka, nego smatram da je to bilo ispravno iz perspektive vremena - kazala je Angela Merkel na dodjeli nagrada u Lisabonu. Dodala je kako nikad nije vjerovala u pojam 'Wandel durch Handel' ili u donošenje promjena putem trgovine.

U vrijeme Angele Merkel, Rusija je bila glavni dobavljač plina za Njemačku, a prošle godine je 55% njemačkog uvoza plina dolazilo iz Rusije.

7:13 - Više od 600 naselja, uključujući 75 u regiji Herson, oslobodile su ukrajinske oružane snage u proteklom mjesecu, tvrdi Ukrajina. Otprilike 502 naselja oslobođena su u sjeveroistočnoj regiji Harkiva, gdje su ukrajinske snage prošlog mjeseca napredovale duboko u ruske linije, prema ukrajinskom Ministarstvu za reintegraciju privremeno okupiranih teritorija. Još 43 naselja oslobođena su u regiji Donjeck i sedam u regiji Luhansk, dodalo je ministarstvo.

7:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je da Međunarodni odbor Crvenog križa istraži ruski pritvor u kojem drže ukrajinske zarobljenike. Objasnio je kako se ukrajinski ratni zarobljenici od svibnja drže u centru u Olenivki.

Logor u istočnoj Ukrajini postao je ozloglašen u srpnju, kada su deseci zatvorenika poginuli u eksploziji i požaru.

- Vjerujem da Međunarodni odbor Crvenog križa nije klub s privilegijama u kojem se plaća i uživa u životu. Crveni križ ima obveze, prije svega moralne prirode. Mandat Crvenog križa se mora ispuniti. Potrebno je odmah učiniti ono što je potpuno logično za Crveni križ. Tamo je Olenivka. Zapravo koncentracijski logor u kojem se drže naši zatvorenici. Potreban im je pristup, kao što je i propisano. Crveni križ to može učiniti. Morate pokušati to ostvariti. Ukrajina je spremna to omogućiti - kazao je Zelenski.

