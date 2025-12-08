Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
NAPETOSTI NA GRANICI

Tajland pokrenuo zračne napade na Kambodžu

Thailand and Cambodia exchange heavy artillery as fighting rages for a second day
ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
08.12.2025.
u 06:08

Kambodžansko ministarstvo obrane izjavilo je da je tajlandska vojska pokrenula napade u zoru na njezine snage na dvije lokacije, nakon višednevnih provokativnih akcija te dodalo da kambodžanske trupe nisu uzvratile

Tajland je pokrenuo zračne napade duž sporne granice s Kambodžom, izjavila je u ponedjeljak tajlandska vojska, nakon što su se obje zemlje međusobno optužile za kršenje sporazuma o prekidu vatre u kojem je posredovao američki predsjednik Trump. Najmanje jedan tajlandski vojnik je ubijen, a četiri su ranjena u novim sukobima koji su izbili oko dva područja u najistočnijoj pokrajini Ubon Ratchathani, izjavila je tajlandska vojska nakon što su se njezine trupe našle pod kambodžanskom vatrom. "Tajlandska strana sada je počela koristiti zrakoplove za napad na vojne ciljeve u nekoliko područja", navodi se u izjavi.

Kambodžansko ministarstvo obrane izjavilo je da je tajlandska vojska pokrenula napade u zoru na njezine snage na dvije lokacije, nakon višednevnih provokativnih akcija te dodalo da kambodžanske trupe nisu uzvratile.

Granični spor prerastao je u petodnevni rat u srpnju, prije sporazuma o prekidu vatre koji su posredovali malezijski premijer Anwar Ibrahim i predsjednik SAD-a Donald Trump, koji je također svjedočio potpisivanju proširenog mirovnog sporazuma između dviju zemalja u Kuala Lumpuru u listopadu.

Najmanje 48 ljudi je ubijeno, a procjenjuje se da je 300.000 privremeno raseljeno tijekom sukoba u srpnju, pri čemu su susjedi razmjenjivali rakete i tešku topničku vatru. No, nakon eksplozije nagazne mine prošlog mjeseca u kojoj je osakaćen jedan od njihovih vojnika, Tajland je rekao da zaustavlja provedbu sporazuma o prekidu vatre s Kambodžom.

U Tajlandu se evakuira više od 385.000 civila u četiri pogranična okruga, a više od 35.000 već je smješteno u privremenim skloništima, izjavila je tajlandska vojska. Tajland i Kambodža više od stoljeća si osporavaju suverenitet na neoznačenim točkama duž kopnene granice duge 817 kilometara koju je prvi put mapirala Francuska 1907. godine kada je vladala Kambodžom kao kolonijom.
Ključne riječi
kambodža Tajland

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar IvanR
IvanR
06:30 08.12.2025.

Kina širi svoje papke preko proxya. Vidimo u Ukrajini kako se to radi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

5
DATUM OBILJEŽEN SRAMOTOM

Zbog greške američkog časnika posljedice japanskog napada na Pearl Harbor bile su katastrofalne, no kardinalnu pogrešku napravio je i Japan

Tog prosinačkog jutra, u sitne sate, japanske su snage iznenada i silovito napale američku pomorsku bazu Pearl Harbor na Havajima. Bio je to događaj koji je odnio tisuće života i zauvijek promijenio tijek povijesti jer su, nakon tog napada, Sjedinjene Američke Države morale zakoračiti u vrtlog Drugog svjetskog rata, čime je iz iskre regionalnog sukoba, planula neobuzdana, globalna buktinja

Učitaj još

Kupnja