Privlače 170 milijuna posjetitelja a troškovi su ove godine značajno narasli zbog jedne stvari: 'To ne mogu prebaciti na male prodavače'

Dok njemački gradovi pojačavaju zaštitu božićnih tržnica nakon prošlih terorističkih napada, prodavači plaćaju dio računa. Osjeća li se hladnoća u zemljinoj tradiciji vrijednoj milijardu eura? U tijeku je postavljanje posljednjih barijera na božićnom sajmu u Bonnu. Betonski blokovi sada štite ulice koje vode prema glavnom trgu, gdje posjetitelji već uživaju u kuhanom vinu i srcolikim medenjacima.

Menadžerica sajma Kathrin Krumbach prolazi kroz gomilu ljudi, provjeravajući sve mjere sigurnosti za koje je odgovorna. Dok priča s ekipom DW-a, pokazuje na gumeni prag koji pokriva električne kablove koji su polegnuti na stazi. „Možda se ni ne primijeti, ali to je isto dio sigurnosnog plana", kaže ona, dodajući da je prag ovdje kako bi se ispravila neravnina i da se nitko ne bi spotaknuo. Također, da bi osobe u invalidskim kolicima mogle „brzo izaći bez prepreka u hitnom slučaju", piše Deutsche Welle.

Nakon nekoliko smrtonosnih napada na božićnim sajmovima u posljednjih nekoliko godina, gradske vlasti su bile prisiljene povećati sigurnosne mjere na preko 3.000 božićnih sajmova u Njemačkoj. Prema trgovačkom udruženju DSBEV, koje zastupa interese oko 5.600 uglavnom obiteljskih tvrtki za zabavu u Njemačkoj, ovi sajmovi privuku oko 170 milijuna posjetitelja svake godine i ostvaruju godišnji prihod od "nekoliko stotina milijuna eura”.

Sigurnosni plan Kathrin Krumbach za božićni sajam u Bonnu je debeo „nekoliko desetaka stranica", kaže ona, i napravljen je imajući na umu „sve moguće scenarije". Osim betonskih blokova za zaustavljanje kamiona koji bi se eventualno mogli zaletjeti među posjetitelje, manje vidljive mjere uključuju i obuku osoblja za hitne slučajeve, koordinaciju s lokalnim vatrogascima i pripreme za druge opasne situacije poput nestanka struje.

Više sigurnosti je 'dobro za posao'

Till je prodavač aromatičnih svijeća i dekoracija na božićnom sajmu u Bonnu. On smatra da su povećane sigurnosne mjere zapravo dobre za njegov posao. „Ako se ljudi ovdje osjećaju sigurno, više će ih dolaziti – i nitko se ne mora brinuti", rekao je za DW okrećući ručno rađeni ukras na štandu kako bi bolje uhvatio svijetlo. „Povratne informacije kupaca su pozitivne, mislim da ćemo puno prodati."

Swathi, posjetiteljica sajma koja dolazi iz Indije, po prvi put ima iskustvo njemačkog božićnog sajma. Ona stoji blizu Tillovog štanda i otkriva da večeras planira potrošiti oko 25 eura na sajmu. To je otprilike prosječan iznos koji posjetitelji takvih sajmova dnevno potroše. Hrana, pokloni i kuhano vino su na njenoj listi želja. Šetajući kroz redove štandova s treperećim lampicama i zvukove zvončića, misli o tome kako joj je lijepo ovdje, ali dodaje: „Nadala sam se vidjeti više policije…ipak, sigurna sam da su se pripremili."

Tko će platiti dodatan trošak?

Na sajmu u Bonnu je prisutnost policije jasno vidljiva. Osim toga, grad je angažirao i privatnu sigurnosnu tvrtku te postavio nadzorne kamere kako bi se posjetitelji osjećali sigurno – mjere koje su koštale. Ukupan iznos troškova za sigurnost na božićnom sajmu u Bonnu nije javno dostupan. Bremen, grad u sjevernoj Njemačkoj, objavio je da su na sigurnosne mjere za božićni sajam potrošili tri milijuna eura, uključujući i velike troškove za zaštitne stupiće i barijere za vozila.

Albert Ritter, predsjednik lobističke grupe DSBEV, kaže da bi neke općinske vlasti „radije naplatile organizatorima" sigurnosne mjere. „Ali troškovi se ne mogu prebaciti na male prodavače na sajmu", rekao je za DW, zahtijevajući da „javna sigurnost mora ostati javno financirana". Ritter je također htio ublažiti strahove da će se božićni sajmovi otkazati zbog povećanih sigurnosnih troškova. Nagađanja o tome su nedavno postala viralna na internetu u Njemačkoj.

„Dok su se neki sajmovi smanjili u veličini kako bi se prilagodili sigurnosnim mjerama, nije bilo dojava o zatvaranju", rekao je DW-ov istraživački reporter. „Nažalost", kaže Ritter, mnoge stvari se „krivo koriste za političke svrhe na društvenim mrežama".