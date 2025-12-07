U Njemačkoj još uvijek traje stabilizacija prerađivačke industrije, nema znakova oporavka

Prerađivačka industrija u Njemačkoj čini jednu petinu ukupne godišnje gospodarske vrijednosti, pa svako ugrožavanje ostavlja znatne tragove. Podsjećamo, pogodila ju je velika energetska kriza. Sve to uzrokovano je ruskom invazijom na Ukrajinu, a nije pomogao ni konkurentski pritisak iz Kine i SAD-a. Kako javlja Savezni statistički ured stabilizacija njemačke industrije i dalje traje, a narudžbe u prerađivačkoj industriji porasle su u odnosu na prethodni mjesec, piše Fenix magazin.

U usporedbi s rujnom, narudžbe su porasle za 1,5 posto. Analitičari nisu to očekivali, njihova procjena bila je rast od samo 0,3 posto. 'Čini se da se industrija stabilizirala, ali još uvijek nema znakova oporavka', rekao je stručnjak Komerzbanka Ralph Solveen. U prosincu su se narudžbe iz inozemstva slabo razvijale, pale su za četiri posto u odnocu na studeni. Solveen vjeruje da za to dio odgovornosti ima carinska politika američke vlade. S druge strane, domaće narudžbe porasle su za skoro 10 posto. Glavni ekonomist VP banke Thomas Gitzel smatra da je to zbog velikih vladinih ulaganja u obranu i infrastrukturu. 'Povećana vojna potrošnja ima posebno pozitivan utjecaj', rekao je.

Ako se 'pak pogleda isti mjesec prošle godine, podaci su analitičare iznenadili. Očekivali su pad od 2,4 posto, a on je ipak iznosio 0,7 posto. Što se 2026. godine tiče, vlada optimizam. 'Zbog ekspanzivne fiskalne politike, sljedeće godine moglo bi doći do blagog povećanja, iako to neće riješiti strukturne probleme njemačke industrije i njemačkog gospodarstva u cjelini', navodi Solveen. Commerzbank očekuje da će 'po prvi put u 2026. godini njemačko gospodarstvo ponovno zabilježiti značajan rast, ali snažan oporavak još uvijek nije na vidiku.'