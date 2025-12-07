Naši Portali
ODGOVORNA SKUPINA VOJNIKA

Nakon što se začula pucnjava, Beninski predsjednik kaže da je pokušaj puča spriječen

VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
07.12.2025.
u 22:43

Pokušaj puča posljednja je prijetnja demokratskoj vlastii u regiji, gdje su milicije proteklih godina ugrabile vlast u susjednom Nigeru i Burkini Faso, kao i u Maliju, Gvineji te prošli mjesec u Gvineji Bisau

Beninski predsjednik Patrice Talon rekao je u nedjelju da su vlada i oružane snage spriječile puč skupine vojnika ove zapadnoafričke države, obećavši da će kazniti one koji su ga proveli. Talonova objava dolazi u nedjelju navečer, oko 12 sati nakon što se začula pucnjava u nekoliko četvrti Cotonoua, najvećeg grada zemlje, a vojnici otišli na državnu televiziju gdje su objavili da su uklonili Talona s vlasti. Ubrzana mobilizacija snaga vjernih vladi "omogućila nam je da spriječimo ove pustolove", rekao je Talon na državnoj televiziji. "Izdaja neće proći nekažnjeno." Pokušaj puča posljednja je prijetnja demokratskoj vlasti u regiji, gdje su milicije proteklih godina ugrabile vlast u susjednom Nigeru i Burkini Faso, kao i u Maliju, Gvineji te prošli mjesec u Gvineji Bisau. No ovo je bio neočekivan razvoj događaja u Beninu, gdje je do posljednjeg puča došlo prije više od pola stoljeća, 1972. godine.

Glasnogovornik vlade, Wilfried Leandre Houngbedji, ranije je rekao da je do nedjelje 14 osoba uhićeno u vezi s pokušajem puča, no nije ponudio dokaze za svoju tvrdnju. Do pokušaja puča došlo je dok se Benin pripremao za predsjedničke izbore u travnju koji bi trebali obilježiti kraj Talonova mandata, koji je na vlasti od 2016. godine. U televizijskom obraćanju, pučisti su spomenuli pogoršanje sigurnosne situacije na sjeveru Benina, "uz nebrigu i zanemarivanje naše pale braće po oružju." Talonu se pripisuje oživljavanje gospodarstva, no u zemlji je došlo do porasta napada džihadističkih militanata koji su izazvali kaos u Maliju i Burkini Faso.
