OPASNO PONAŠANJE

Japan: S kineskog nosača zrakoplova nastavljaju se intenzivne zračne operacije

Kina
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
08.12.2025.
u 06:47

Kinesko veleposlanstvo u izjavi je negiralo tvrdnje Tokija, navodeći da su japanski zrakoplovi ugrozili sigurnost leta približavanjem nosaču dok je provodio obuku sa svoja tri prateća raketna razarača

Japanske obrambene snage u ponedjeljak su priopćile da je kineska udarna grupa nosača zrakoplova i u nedjelju nastavila intenzivne zračne operacije blizu Japana dok je plovila u Tihi ocean istočno od otoka Okinawa. Kineske vježbe održane su usred rastućih napetosti između istočnoazijskih susjeda i izazvale su niz prosvjeda, a Tokio je u nedjelju optužio Peking za opasno ponašanje.

Japan je rekao da su lovci s nosača zrakoplova Liaoning usmjerili radarske zrake na japanske avione koji su se podigli kako bi pratili njegovo kretanje. Osvjetljavanje radarskom zrakom signalizira potencijalni napad i može prisiliti ciljane zrakoplove na bijeg. Zrakoplovi sa nosača izveli su oko 100 polijetanja i slijetanja tijekom vikenda, priopćile su japanske vlasti.

U nedjelju je Japan pozvao kineskog veleposlanika Wu Jianghaoa kako bi prosvjedovao zbog "opasnih" i "žalosnih" djela zrakoplova s nosača. Japan će "mirno, ali čvrsto odgovoriti i nastaviti pratiti kretanje kineskih snaga u vodama oko naše zemlje", rekao je glavni tajnik kabineta Minoru Kihara na redovnoj konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Kinesko veleposlanstvo u izjavi je negiralo tvrdnje Tokija, navodeći da su japanski zrakoplovi ugrozili sigurnost leta približavanjem nosaču dok je provodio obuku sa svoja tri prateća raketna razarača. Kina je pritom zahtijevala da Japan prestane s blaćenjem i omalovažavanjem, strogo obuzda svoje akcije i spriječi da se slični incidenti ponove. Kihara je odbacio tvrdnju da su japanski zrakoplovi ugrozili sigurnost leta na nosaču zrakoplova.

Riječ je o najozbiljnijem sukobu dviju vojski posljednjih godina koji riskiraju pogoršanjem već napetih odnosa nakon što je japanska premijerka Sanae Takaichi upozorila da bi Tokio mogao odgovoriti na svaku kinesku akciju protiv Tajvana koja ugrožava sigurnost Japana.

Ključne riječi
Japan Kina

Komentara 2

Pogledaj Sve
BA
banini
08:39 08.12.2025.

Tko jači taj kvači !

Avatar nekakav
nekakav
08:23 08.12.2025.

kinezi im trebaju samo proslijediti link na izjave amerikanaca kad brodovima prolaze uz kinesku obalu, tajvanski tjesnac i tako to... sloboda navigacije, vježbanje zajedništva, sigurnosti, i ono, sve najbolje. nikakva prijetnje to nije, sve se događa u međunarodnim vodama. inače,, u aktu kojim je osnovan UN, stoje tro članka, koji daju pravo pobjednicima da poražene sile još koji puta nauče pameti, ako se vrate svojim militarističkim idejama. ne vjerujete, pitajte, čitajte. stalne članice un-a, koje imaju pravo veta, su pobjednici 2 svj. rata, i unatoč željama nekih novih sila da i one uđu u taj klub, i povremenim pozivima nekih stalnih članica, to se neće dogoditi tako brzo, a i pitanje kada. jer bi novo miješanje karata značilo da neke sile postaju beznačajne. jedna engleska i francuska bi izgubile utjecaj, a ni rusima, ni kinezima, a najmanje amerima, nije po volji da se u taj krug umiješa neki veći igrač.

