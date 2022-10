Trag ruskog novca otkriva sve: Ovako su premrežili Hrvatsku

To je sve orkestrirana operacija točno jasno vidljivih i prepoznatljivih aktera – samo još moramo vidjeti koliko je ona samo unutarnja, a koliko vanjska – to je još jedino pitanje koje moramo malo detaljnije povesti računa, to ćemo isto tako ispitati! Riječi su to Andreja Plenkovića kojima je reagirao na svakodnevnu agendu navodno usmjerenu na rušenje vlade, a koje su podignule gromoglasnu buru u hrvatskoj oporbi. Naravno, sasvim je jasno zašto su se oporbeni tribuni ozlojedili, jer premijer ih je očito optužio da su se dali instrumentalizirati u ruskom hibridnom ratu protiv njega osobno, a to za njega onda znači i hrvatskih interesa u cjelini.