Britanski ministar: Svi Putinovi planovi su propali, sada bi se mogao okrenuti novoj strategiji

Danas je 156. dan rata ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajina je pojačala svoju kampanju ponovnog preuzimanja regija pod kontrolom Rusije na jugu pokušavajući bombardirati i izolirati ruske trupe u područjima gdje ih je teško opskrbiti, rekli su vojni dužnosnici. Ukrajinski su zrakoplovi u četvrtak napali pet ruskih uporišta oko Hersona i još jednog obližnjeg grada, tvrdi njihova vojska. Kijev je rekao da je također preuzeo neka mala naselja na sjevernom rubu regije Herson.

Tijek događaja:

9:42 - Serija "kasetnih granata" jutros je pogodila Mikolajiv u južnoj Ukrajini, kazao je gradonačelnik Oleksandr Sienkevych rekao. "Ima žrtava. Hitna pomoć je već stigla. Oglašena je zračna uzbuna! Molim sve da ostanu u skloništima!", poručio je.

Trenutno nisu dostupni detalji o broju žrtava.

8:58 - Britanski ministar obrane Ben Wallace za Sky News govorio je o situaciji u vezi sa skokom cijena goriva u Ujedinjenom Kraljevstvu i šire. Rekao je kada su u pitanju računi za hranu i energiju, svijet je "povezan" i nešto poput ukrajinskog rata može imati globalni utjecaj.

"Danas smo svi povezani, svi smo povezani u ovom svijetu. Imamo veliku sreću u Britaniji... ne ovisimo o ruskom plinu na isti način kao mnoge europske zemlje koje nemaju izbora.", kazao je.

Wallace je rekao da je Rusija "fašistička država" koja je odlučila napasti Ukrajinu. "Plemeniti je cilj" željeti se boriti za Ukrajinu, rekao je.

Rusija ne uspijeva u "mnogim područjima" u Ukrajini, a ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi ponovno pokušati promijeniti strategiju.

"Rusi trenutno ne uspijevaju na terenu u mnogim područjima... Putinov plan A, B i C je propao i on bi mogao tražiti plan D", rekao je.

8:56 - Najmanje osam civila ubijeno je u četvrtak u regiji Donjeck na istoku Ukrajine, a procjenjuje se da je 19 osoba ozlijeđeno u udarima. Pavlo Kyrylenko, guverner regije, rekao je da su jučer zabilježeni smrtni slučajevi u Bakhmutu, Toretsku, Orlivki, Hirnyku i Soledaru.

“Nemoguće je utvrditi točan broj žrtava u Mariupolju i Volnovasu Svi Rusi će odgovarati za svoje zločine na našoj zemlji!", kazao je.

U međuvremenu je objavljeno da su projektili tijekom noći pogodili regiju Dnjepropetrovsk u središnjoj Ukrajini. Tvrdi se da je oko 40 raketa ispaljeno na stambeno područje u regiji, uništivši šest kuća i nekoliko poslovnih zgrada.

Za sada nije bilo nikakvih izvješća o žrtvama.

7:25 - Ukrajinska protuofenziva na jugu zemlje "uzima zamah", prema britanskim obrambenim i obavještajnim dužnosnicima.

Ukrajina je praktički odsjekla južni grad Herson pod ruskom okupacijom, ostavljajući tisuće ruskih vojnika stacioniranih u blizini rijeke Dnjepar "vrlo ranjivima" i izoliranima, priopćilo je britansko ministarstvo obrane.

7:20 - Drugi po veličini grad u Ukrajini Harkiv jutros je navodno pogođen ruskim granatiranjem, kažu lokalni dužnosnici. Gradonačelnik Ihor Terekhov rekao je da je pogođen središnji dio sjeveroistočnog grada, uključujući dvokatnicu i visokoškolsku ustanovu. Terekhov je rekao da se napad dogodio nešto poslije 4 ujutro u petak

"Državna hitna služba već radi - razvrstavaju ruševine, traže ljude ispod njih", u ažuriranju Telegrama.

7:15 - Ruskoj privatnoj vojnoj tvrtki Wagner vjerojatno je dodijeljena odgovornost za određene sektore prve crte u istočnoj Ukrajini, vjerojatno budući da se Rusija suočava s velikim nedostatkom borbenog pješaštva, izvijestilo je britansko Ministarstvo obrane jutros u obavještajnom ažuriranju.

"Od ožujka ruska privatna vojna tvrtka (PMC) Wagner Group djeluje u istočnoj Ukrajini u koordinaciji s ruskom vojskom. Wagneru je vjerojatno dodijeljena odgovornost za određene sektore prve linije, na sličan način kao i normalne vojne jedinice. Ovo je značajna promjena u odnosu na prethodni angažman skupine od 2015., kada je obično poduzimala misije različite od otvorenih, velikih redovnih ruskih vojnih aktivnosti. Ova nova razina integracije dodatno potkopava dugogodišnju politiku ruskih vlasti o poricanju veza između PMC-a i ruske države.", stoji u izvješću.

Također je rečeno da Wagnerove snage vrlo vjerojatno neće biti dovoljne da naprave značajnu razliku u putanji ruske invazije na Ukrajinu.

