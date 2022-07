Rusi raketirali Kijev: Glavnim gradom odzvanjale sirene, ljudi se pozivaju da potraže sklonište

Danas je 155. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruske snage poduzimaju "masivno preraspoređivanje" trupa u tri južne regije Ukrajine, što se čini kao promjena taktike Moskve, kažu ukrajinske vlasti. Oleksiy Arestovych rekao je da Rusija šalje trupe u regije Melitopolj. Zaporižje i Herson, signalizirajući promjenu taktike strateške obrane od napada.

Tijek događaja:

8:18 - Ukrajinska protuofenziva u Hersonu dobiva na zamahu, izvijestilo je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva.

U izvješću obavještajnih službi objavljenom jutros, ministarstvo je priopćilo: Njihove su snage vrlo vjerojatno uspostavile mostobran južno od rijeke Ingulets, koja čini sjevernu granicu Hersona koji su okupirali Rusi. Ukrajina je upotrijebila svoje novo topništvo dugog dometa da ošteti najmanje tri mosta preko rijeke Dnjepar na koje se Rusija oslanja za opskrbu područja pod svojom kontrolom.

Jedan od njih, 1000 metara dug Antonivskiy most u blizini grada Hersona, oštećen je prošlog tjedna. Ukrajina ga je ponovno napala 27. srpnja 2022. i vrlo je vjerojatno da je prijelaz sada neupotrebljiv. Ruska 49. armija stacionirana je na zapadnoj obali rijeke Dnjepar i sada izgleda vrlo ranjivo. Slično tome, grad Hherson, politički najznačajnije naseljeno središte koje je okupirala Rusija, sada je gotovo odsječen od ostalih okupiranih teritorija. Njegov gubitak ozbiljno bi potkopao pokušaje Rusije da okupaciju prikaže kao uspjeh.”

