Lov na ratne trofeje: Diljem Ukrajine traže dijelove bombi, uniforme mrtvih Rusa...

Dim se još uzdizao iz ruševina nastalih nakon nedavnog udara ruskog krstarećeg projektila, no to nije spriječilo Igora Sumlienija da pretražuje mjesto udara. Na ulici su bili policajci koji su osiguravali mjesto napada, a stanari uništene zgrade križali su se u nevjerici gledajući što on radi. U jednom trenutku Igoru su zasjale oči - ispred njega se nalazio komad rakete koja je udarila u zgradu. Pokupio ga je i strpao u ruksak te se zaputio kući.

- Nisam želio da me policija zaustavi i pomisli da sam terorist - rekao je Igor za New York Times čiji je novinar napravio priču o ljudima koji skupljaju ratne trofeje.

Taj je šrapnel sada postao dio Igorove kolekcije 'ratnih trofeja' među kojima se nalaze spremnici za streljivo, dijelova granata te ruskih čizama koje je pronašao u razorenoj Buči.

- Ti trofeji imaju stvarno lošu energiju - govori Igor.

Prikupljanje tih ratnih trofeja može se činiti ekscentričnim, pa i sablasnim, no Igor nije jedini koji to radi. Diljem Ukrajine, piše NYT, mnogi civili i vojnici traže šrapnele, dijelove minobacača, istrošene čahure i komadiće bombi. Neki ukrajinski umjetnici stavljaju ih u svoje radove dok se u aukcijskim kućama prikupljaju tisuće dolara za ukrajinske vojnike. Jedna žena čak izrađuje skulpture od uniformi mrtvih Rusa.

Foto: State Emergency Service of Ukrai

To jasno dokazuje jednu stvar, navodi NYT, da veliki broj Ukrajinaca želi biti na prvim crtama bojišnice ili da se samo osjećaju povezanim s nacionalnim ciljem čak i ako su daleko od borbi ili ne vide sebe kao stvorene za borbu.

Sergej Petrov, poznati umjetnik koji radi u Lavrovu kaže kako 'svaki komad ima priču'. On iskorištene patrone ugrađuje u maske koje izrađuje.

U nedjelju je u Lavovu održana dobrotvorna aukcija na kojoj je Valentin Lapotkov, računalni programer, platio 500 dolara za praznu raketnu cijev koja je, kako se tvrdilo na dražbi, korištena da se uništi ruski oklopni transporter. Valentin je kazao da se, kada je dodirnuo cijev, osjećao 'bliže našim herojima'.

Jedan od najvećih muzeja u Kijevu nedavno je priredio izložbu ratnih artefakata prikupljenih od ruske invazije u veljači. Poruka je jasna: vidite, ovako stvarno izgleda pravi rat.

Sumlieni radi nešto slično. Iako je po obrazovanju revizor, u srcu je aktivist za klimatsku pravdu. U Kijevu radi s pokretnom Grete Thunberg Fridays for Future, organizirajući kampanje protiv fosilnih goriva, a tijekom videopoziva na društvenim mrežama pokazuje svoje ratne trofeje. Čak ih šalje i aktivistima u drugim zemljama da ih pokazuju na prosvjedima.

Foto: JULIE AKIMOVA - NEWS.PN/REUTERS

- Vrlo je zanimljivo. Rat se ne osjeća preko televizije, no ako ljudima pokažete ove komade, oni to osjete - rekao je.

Tatjana Okhten pomaže u vođenju zaklade UAID u Lavovu, a među mnogim stvarima koje radi prodala je više od 15 komada 'ratnog otpada'. Ti su predmeti prikupili više do 4000 dolara koje je zaklada potrošila na zaštitne prsluke, lijekove i druge potrepštine za ukrajinske trupe.

- Uzimamo stvari korištene za ubijanje ljudi kako bi sada spašavali živote - rekla je.