Jedan je razlog zašto Ukrajinci ne odustaju od borbe za Bahmut: 'Njihovi su gubici veći od naših'

Ukrajinski generali žele ojačati obranu ugroženog istočnog grada Bahmuta, priopćila je vlada u ponedjeljak. Znak je to da će umjesto povlačenja iz grada nastaviti strategiju iscrpljivanja ruske vojske prije planiranog ukrajinskog protunapada, piše The New York Times. Nakon sastanka s najvišim vojnim generalima, predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je situacija u Bahmutu bila u središtu pozornosti razgovora s najvišim ukrajinskim vojnim zapovjednikom, generalom Valerijem Zalužnijem i još jednim zapovjednikom koji smatraju da se borba Ukrajinaca na tom području treba nastaviti.

- Izjasnili su se u korist nastavka obrambene operacije i daljnjeg jačanja naših položaja u Bahmutu – priopćeno je iz ureda predsjednika Zelenskog.

Ukrajinci su izračunali da brutalna opsada Bahmuta slabi i sputava rusku vojsku. Sve se događa u vrijeme dok Kijev čeka novu isporuku oružja sa Zapada, koja uključuje tenkove i precizne rakete dugog dometa, kako bi krenuo u novi pokušaj vraćanja okupiranog teritorija negdje drugdje. Ovo postignuće, kažu ukrajinski dužnosnici, opravdava velik broj žrtava, iako su vojnici na terenu i neki vojni analitičari doveli u pitanje mudrost obrane napuštenog i uništenog grada.

Ruski napad na Bahmut najduži je od početka invazije u veljači prošle godine. U borbama na gradskim, topništvom razorenim ulicama te obližnjim selima i poljoprivrednim poljima gubici s obje strane su nevjerojatni. Postupno rusko napredovanje dovelo je do toga da su neki ukrajinski dužnosnici posljednjih tjedana nagovijestili mogućnost povlačenja kako bi se izbjeglo okruženje, ali su ukrajinske jurišne brigade krenule u napad tijekom vikenda i činilo se da potiskuju ruske snage.

Samo nekoliko dana nakon što je tvrdio da su Ukrajinci na rubu poraza, Jevgenij V. Prigožin, vođa grupe plaćenika Wagner koja predvodi ruske napade na Bahmut, u ponedjeljak je izjavio da je Rusija u opasnosti da izgubi bitku. Nakon sastanka s najvišim generalima u ponedjeljak, predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su i glavni zapovjednik ukrajinske vojske, Valerij Zalužni, i zapovjednik kopnenih snaga, Oleksander Sirski, podržali jačanje obrane Bahmuta.

- Oba generala su odgovorila: nemojte se povlačiti i ojačajte. Rekao sam glavnom zapovjedniku da pronađe odgovarajuće snage za pomoć momcima u Bahmutu - poručio je Zelenski u noćnom video obraćanju.

Ni u njegovom obraćanju, ni u priopćenju koje je ranije izdao njegov ured, nije spomenuta mogućnost o kojoj su govorili neki neovisni analitičari, a koja govori o tihom i postupnom ukrajinskom povlačenju u manje džepove unutar grada koje je lakše obraniti umjesto sveobuhvatnog povlačenja.

U napadu na Bahmut koji su započeli prošlog ljeta ruska prepoznatljiva taktika bila je slanje valova napada manjih jedinica koje trpe strahovite gubitke, ispitujući obranu i prisiljavajući Ukrajince koji su ih upucali da otkriju svoje položaje sljedećim napadačima. Konkretno, na ovaj su način korišteni borci koje je među zatvorenicima regrutirala plaćenička skupina Wagner.

Upitan u ponedjeljak o borbama u Bahmutu, Lloyd J. Austin III, američki ministar obrane, rekao je: “Ono što vidim svakodnevno jest da Rusi nastavljaju slati puno loše obučenih i loše opremljenih trupa. Te trupe brzo idu u susret smrti.”

Ne postoji neovisno brojanje mrtvih i ranjenih. Smatra se da svaka strana napuhuje gubitke protivnika, dok prikriva svoje. Tijekom vikenda, tajnik Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost Aleksej Danilev ustvrdio je da su gubici Rusije u napadima na utvrđene položaje bili sedam puta veći od ukrajinskih. Međutim, Ukrajina je sa stanovništvom koje čini jednu trećinu ruskog manje sposobna apsorbirati gubitke i zamijeniti živote iskusnih vojnika za one bivših ruskih robijaša koje Wagnerovi zapovjednici često tretiraju kao potrošnu robu.

Borbe u Bahmutu zauzele su središnje mjesto u borbi za moć između ruskih oružanih snaga i Wagnerovog ambicioznog vođe Prigožina, koji je više puta optuživao vojne vođe za nesposobnost i da su ga lišili potrebnog streljiva. U ponedjeljak je na društvenim mrežama napisao da je Wagnerovom predstavniku u regionalnom vojnom zapovjedništvu "poništena propusnica i da mu je zabranjen pristup sjedištu skupine". Kasnije tijekom dana, u audio poruci na društvenim mrežama, Prigožin je ustvrdio da su njegove snage u opasnosti da budu zarobljene u nadolazećoj ukrajinskoj protuofenzivi i da mu treba više ljudi i streljiva.

Njegov birokratski suparnik, ministar obrane Sergej K. Šojgu, posjetio je u ponedjeljak ukrajinski teritorij pod ruskom okupacijom, uključujući i grad Mariupolj, priopćilo je ministarstvo obrane. Na snimci koju je objavilo ministarstvo vidi se Šojgu kako kamenog lica gleda karte i razgovara s podređenima, što je sušta suprotnost u odnosu na Prigožina, koji često pretjeruje u svojim javljanjima "s prve crte" i iznosi neprovjerene tvrdnje o Wagnerovom napredovanju.

Zapadni dužnosnici kažu da na ruskoj strani ima oko 200 tisuća mrtvih i ranjenih, što je poražavajući broj nakon nešto više od godinu dana rata. Tomu treba pridodati tisuće tenkova i oklopnih vozila. Kako bi nadoknadili te gubitke, u Ukrajinu su poslali neiskusne ročnike pozvane prošle jeseni.

Nedavni ruski napadi duž prve crte bojišnice u istočnoj Ukrajini isprva su se smatrali istraživačkim fazama ruske dugo očekivane proljetne ofenzive, ali ih vojni analitičari sve više vide kao najviše što iscrpljene ruske snage mogu ponuditi. Očekuje se da će se neke ukrajinske jedinice unutar Bahmuta rasporediti u južnoj Ukrajini za protuofenzivu usmjerenu na okupirani grad Melitopolj, vjerojatno u proljeće, u pokušaju da se teritorij pod ruskom okupacijom podijeli na dva dijela i čak ugrozi snaga Moskve na poluotoku Krimu. No, to bi zahtijevalo prelazak preko desetaka kilometara dugog, miniranog ravnog poljoprivrednog zemljišta, s malo zaklona.

Zauzimanje Bahmuta donijelo bi Rusiji prvu značajnu pobjedu na bojnom polju u proteklih nekoliko mjeseci, dok je za Ukrajinu grad postao simbol otpora. Međutim, povlačenje iz Bahmuta ne bi promijenilo stratešku sliku, kazao je Andrij Zagorodnjuk, bivši ukrajinski ministar obrane, u intervjuu u ponedjeljak.

- Ako bismo izašli iz Bahmuta, oni bi se jednostavno preselili u sljedeći grad, koristeći istu taktiku. Ova je taktika uspjela, ali uglavnom je bila ograničena na Bahmut i ne može se ponavljati zbog manjka unovačenih zatvorenika - rekao je Zagorodnjuk.

Ruske snage sada napadaju grad iz tri smjera i bore se za kontrolu pristupnih cesta prema zapadu, potrebnih Ukrajini za opskrbu trupa, evakuaciju ranjenih i za izlaz ako dođe do odluke o povlačenju. Ukrajinska vojska je u ponedjeljak ujutro izvijestila da ruske snage "nastavljaju pokušaje napada na grad Bahmut i susjedna naselja".

Predsjednik Zelenski, koji je prošlog mjeseca Bahmut nazvao "našom utvrdom" i obećao da neće odustati od grada, iskoristio je svoje noćno obraćanje u nedjelju kako bi pohvalio ukrajinske vojnike koji ga brane zbog njihove hrabrosti. Obrana grada postala je simbol prkosa u Ukrajini, iako se ukrajinska vojska, koja je hvaljena zbog svoje spretnosti u prijašnjim bitkama, uplela u oštre sukobe u Bahmutu koji su trajali mjesecima dok su se gubici povećavali. Pjesma koja slavi branitelje "tvrđave Bahmut" puštala se na ukrajinskom radiju. Zasad nema znakova da Zelenski gubi potporu javnosti za obranu grada.

- To je jedna od najtežih bitaka. Bolno i izazovno - rekao je Zelenski o borbama u istočnoj Ukrajini. - Ako bi se Ukrajinci povukli na neki lakše obranjiv teren u blizini grada, ne bih to smatrao operativnim ili strateškim nazadovanjem. Ne želim zanemariti ogroman napor koji su ukrajinski vojnici i vođe uložili u obranu Bahmuta, ali mislim da je to više simbolična nego strateška i operativna vrijednost - rekao je američki ministar obrane Austin novinarima.

Ukrajinske specijalne snage napravile su u ponedjeljak još jedan čin prkosa protiv Rusije, otvoreno najavivši napad dronom unutar ruskog teritorija. U napadu je uništen promatrački toranj bez posade u regiji Brjansk, što je bio prekid dvosmislene politike Ukrajinaca u pogledu takvih napada unutar Rusije.

Rusija i Ukrajina dijele kopnenu granicu koja se proteže na više od 1900 kilometara. U to je uključeno i nekoliko stotina kilometara u istočnoj regiji Donbas, čije dijelove kontrolira Moskva. Rusija je koristila teritorije u blizini Ukrajine, uključujući i Brjansk, za izvođenje kopnenih, zračnih i topničkih napada na Ukrajinu tijekom cijelog rata.

Vrijeme napada na osmatračnicu nije poznato, ali jedinica Kraken, koja je odgovorna ukrajinskoj vojnoj obavještajnoj službi, objavila je u ponedjeljak na svom Telegram kanalu video za koji je rekla da prikazuje napad. Do njega je došlo nekoliko dana nakon kratkog oružanog upada u Rusiju, također u regiji Brjansk, grupe ruskih dobrovoljaca koji su tvrdili da se bore za Ukrajinu.

Vlasti u Kijevu priopćile su da zadržavaju pravo napada na mete unutar Rusije za koje kažu da se koriste za napade na ukrajinske gradove. Međutim, obećale su da neće koristiti oružje koje su im isporučili zapadni saveznici, koji se boje da bi Moskva to mogla shvatiti kao provokaciju.