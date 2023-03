Ukrajinci zgroženi snimkom smaknuća vojnika: Postojat će kazna za svaki ratni zločin

Ukrajinski lideri izrazili su zgroženost zbog videozapisa navodnog smaknuća ukrajinskog vojnika u ruskom zarobljeništvu, piše u ponedjeljak dpa. "U Rusiji se uzgajaju ratni zločini", napisao je šef ureda ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak u ponedjeljak na Telegramu. To je primjer ruske slabosti, dodao je. "Postojat će kazna za svaki od ovih ratnih zločina. Nitko joj ne može pobjeći", istaknuo je Jermak.

Ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je novinarima da je bio shrvan nakon što je pogledao video. Povjerenik za ljudska prava ukrajinskog parlamenta Dmitro Lubinec ocijenio je da je riječ o "izrazu podlosti i zlobe". Ubijanje zarobljenika predstavlja kršenje Ženevske konvencije, naglasio je. Video je poslao svojim međunarodnim kolegama kao dokaz "još jednog ratnog zločina Rusije".

This soldier is a Ukraine hero.



The Russians decided to film his murder.



He decided that his last words would be “glory to Ukraine”.



He was shot with dozens of bullets just seconds later. pic.twitter.com/9WWjke6Udz