NOVA FAZA NEMIRA

Više ozlijeđenih u sukobima pristaša i protivnika sirijske vlade u Latakiji

REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/Hina
28.12.2025.
u 15:23

Od svrgavanja Al-Asada s vlasti u prosincu prošle godine Siriju je potreslo više slučajeva sektaškog nasilja koje je rezultiralo poginulima i ubijenima, unatoč obećanjima privremenog predsjednika Ahmeda al-Šare da će zaštititi manjine

U nedjelju su se sukobili pristaše i protivnici sirijske vlade, što je rezultiralo s nekoliko žrtava u najnovijoj fazi nemira u zemlji, izvijestili su aktivisti i policija. Najmanje je osam protuvladinih prosvjednika ozlijeđeno u obalnoj pokrajini Latakiji nakon što su ih napali vladini lojalisti i sigurnosne snage, rekla je promatračka skupina. Prosvjednici su izašli na ulice u nekoliko pokrajina, među njima i u Latakiji, uglavnom naseljenoj alavitskom vjerskom manjinom, ali su i oni napadnuti, dodao je sirijski Opservatorij za ljudska prava sa sjedištem u Britaniji. Slični prosvjedi održani su u sirijskim pokrajinama Tartus, Homs i Hama, objavio je opservacijski centar, koji informacije dobiva od mreže aktivista u Siriji. Prosvjedi su odgovor na poziv istaknutog alavitskog vođe Ghazala Ghazala da se traži pravo na samoodređenje, dodao je Opservatorij. U međuvremenu je visoki sigurnosni dužnosnik optužio lojaliste svrgnutoga sirijskog vladara Bašara al-Asada za napad na sigurnosne snage tijekom prosvjeda u Latakiji.

Državna novinska agencija SANA je objavila da je načelnik sigurnosti Latakije, brigadir Abdel-Aziz al-Ahmad rekao kako je u sukobima ozlijeđeno nekoliko pripadnika snaga sigurnosti te da su u napadima oštećena policijska vozila. Od svrgavanja Al-Asada s vlasti u prosincu prošle godine Siriju je potreslo više slučajeva sektaškog nasilja koje je rezultiralo poginulima i ubijenima, unatoč obećanjima privremenog predsjednika Ahmeda al-Šare da će zaštititi manjine. Al-Šara je predvodio sunitske pobunjenike u svrgavanju Al-Asada s vlasti. U ožujku su Al-Asadovi lojalisti optuženi da su pripremili zasjede za snage sigurnosti u više sirijskih provincija, što je potaknulo veliku vojnu operaciju nove vlade u Damasku. Nasilje se potom spiralno proširilo i uglavnom se podijelilo po sektaškim linijama. Mnogi smrtno stradali bili su pripadnici alavitske manjine, šijitske muslimanske sekte kojoj pripada i Al-Asad.

