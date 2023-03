Borba za Bahmut i dalje traje; Šef Wagnera: Nedostaje nam streljiva, cijeli front mogao bi se srušiti

Prema američkom Institutua za proučavanje rata, ukrajinske snage nanose teške gubitke Rusima u Bakhmutu i pripremaju se za protuofenzivu. Osnivač Wagnera Evgenij Prigožin preko Telegrama javlja da im u borbi za taj grad nedostaje streljiva i da postoji mogućnost da se cijeli front sruši.

Tijek događaja:

8:43 - Ruski rezervisti vjerojatno koriste "lopate" za borbu "prsa o prsa" u Ukrajini zbog nedostatka streljiva, reklo je britansko ministarstvo obrane, a prenosi BBC. Potkraj veljače rezervisti su opisali kako im je bilo zapovijeđeno da napadnu ukrajinske položaje "naoružani samo 'vatrenim oružjem i lopatama'", navodi ministarstvo u najnovijem obavještajnom izvješću.

U izvješću se spominju lopate poznate kao MPL-50. Lopate su dizajnirane 1869. i malo su se promijenile od tada, navodi ministarstvo. Smrtonosnost standardnog alata za kopanje rovova MPL-50 posebno je mitologizirana u Rusiji", kaže ministarstvo. Stalna upotreba lopate "kao oružja naglašava brutalne i niskotehnološke borbe koje karakteriziraju većinu ovog rata", rečeno je. Jedan rezervist opisao je da nije "ni fizički ni psihički" pripremljen za takvu akciju, dodaje se u izvješću.

"Nedavni dokazi sugeriraju povećanje bliskih borbi u Ukrajini", rečeno je. To je vjerojatno rezultat toga što rusko zapovjedništvo i dalje inzistira na ofenzivi koju uglavnom izvodi pješaštvo, s manjom potporom topničke vatre jer Rusiji nedostaje streljiva", kaže se u izvješću. BBC nije mogao neovisno provjeriti ova izvješća. Ministarstvo nije dalo informacije gdje se odvijaju takve borbe. U međuvremenu čini se da su ruske snage osigurale dovoljnu položajnu prednost u opkoljenom gradu Bahmutu, rekao je Institut za rat (ISW). Borbe za Bahmut vode se mjesecima, a Rusija nastoji preuzeti kontrolu u malom gradu u kojemu je ostalo 4000 civila.

7:28 - Tri ukrajinske rakete navodno je tijekom noći oborila protuzračna obrana u ruskoj regiji Belgorod. Vjačeslav Gladkov, gradonačelnik regije Belgorod, potvrdio je štrajk u objavi na svom Telegram kanalu i rekao da vlasti rade na razumijevanju što se dogodilo. Jedan je muškarac navodno zadobio rane od gelera i hitna pomoć ga je prevezla u bolnicu. Dodatna šteta nastala je na dalekovodima i fasadama obližnjih zgrada.

7:10 - Osnivač ruske plaćeničke skupine Wagner Evgenij Prigožin rekao je da njegovim snagama koje se bore za kontrolu nad ukrajinskim gradom Bahmutom nedostaje streljiva, te da će se cijeli front srušiti ako budu prisiljeni na povlačenje. "Ako se Wagner sada povuče iz Bahmuta, cijeli front će se urušiti", rekao je Prigožin u videu objavljenom tijekom vikenda. "Situacija neće biti sjajna za sve vojne formacije koje štite ruske interese."

Reuters nije mogao neovisno potvrditi kada i gdje je video snimljen. Snimka je objavljena na Telegram kanalu koji je širio vijesti o Prigožinu i povezao se s Wagnerovom grupom. Video nije objavljen na Prigožinovom uobičajenom kanalu press službe.

Ukrajinske snage odbile su više od 95 napada ruskih napada u nedjelju u nekoliko područja Luganska i Donjecka. Prema najnovijem izvješću Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine, ruske snage pokrenule su 27 zračnih napada i četiri raketna napada u posljednja 24 sata i nastavljaju gađati civilnu infrastrukturu.

Ukrajinska obrana Bakhmuta nanosi teške gubitke ruskim snagama, pripremajući sve za buduću ukrajinsku protuofenzivu, prema najnovijem ažuriranju američkog Instituta za proučavanje rata. Iscrpljenost koju su doživjele ruske snage u Bakhmutu i odugovlačenje ofenziva drugdje znači da će se "ruska vojska vjerojatno nekoliko mjeseci boriti za održavanje svih kasnijih ofenzivnih operacija", kažu.

Čini se da ukrajinske snage "provode ograničeno borbeno povlačenje" u istočnom Bakhmutu, ali nastavljaju nanositi velike gubitke ruskim snagama koje napreduju, navodi Institut.

NEW: #Ukrainian forces may be conducting a limited fighting withdrawal in eastern #Bakhmut & are continuing to inflict high casualties against advancing #Russian forces, but it is still too early to assess Ukrainian intentions concerning a complete withdrawal from the city. 🧵1/6 https://t.co/7eK79cTsse