OGLASIO SE PREDSJEDNIK GRADSKE SKUPŠTINE

Mišić nakon prosvjeda: 'Domovinski rat se pretvara u politički alat'

Zagreb: Konferencija za medije predsjednika Gradske skupštine Mateja Mišića
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Renata Rašović
28.12.2025.
u 15:14

"Thompson nije rekao niti jednu riječ o krađi u zdravstvu, o državnom inspektoru u zatvoru, o malim mirovinama, femicidu, Bačićevim zakonima i slično", naglasio je

Nakon današnjeg prosvjeda ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, održanog zbog zabrane održavanja drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, oglasio se predsjednik zagrebačke skupštine Matej Mišić. U izjavi se Mišić osvrnuo na korištenje Domovinskog rata u aktualnim političkim porukama, na retoriku koja se, prema njegovim riječima, ponovno vraća u javni prostor, kao i na politički karakter javnog djelovanja Marka Perkovića Thompsona. 

"Domovinski rat obranio je Hrvatsku i njezinu slobodu, a temelji države jasno su i nedvosmisleno definirani Ustavom Republike Hrvatske. Ne vidim tko se i s kim danas još uvijek treba "boriti" oko toga. Takve izjave relativiziraju stvarne vrijednosti Domovinskog rata i pretvaraju ga u politički alat. O "komunistima" u ozbiljnoj politici nitko ne govori već godinama. Taj rječnik se redovito oživljava onda kada ponestane stvarnih argumenata. Tada se pokušava izmisliti neka krajnost kako bi se vlastita pozicija mogla definirati u odnosu na nju. To se radi isključivo u situacijama kada se umjetno stvara problem, s jasnim ciljem manipulacije i produbljivanja društvenih podjela, umjesto rješavanja stvarnih pitanja koja muče građane. Thompson nije rekao niti jednu riječ o krađi u zdravstvu, o državnom inspektoru u zatvoru, o malim mirovinama, femicidu, Bačićevim zakonima i slično. Marko Perković Thompson već je ranije bio politički angažiran, uključujući i članstvo u HSP-u, i današnja retorika jasno pokazuje da se i dalje kreće u tom prostoru. To je njegovo pravo, ali onda je pošteno reći da više ne govorimo samo o glazbi, nego o svjesnom političkom djelovanju", rekao je Mišić.

Oglasio se Tomašević: Thompsonu odgovorio na Facebooku
Ključne riječi
Marko Perković Thompson prosvjed Zagrebačka gradska skupština Matej Mišić

VA
VanjaPlank
15:39 28.12.2025.

Zabraniteljska stranka Možemo je relikt komunizma. Pričaju o slobodama pravima i inkluzivnosti a onda kada su došli na vlast vrše represiju i zabranjuju druge.Tipično licemjerstvo

IS
istokdole
15:37 28.12.2025.

Svakim novim statusom/izjavom ekipa iz Možemo pokazuje koliko je potkapacitirana

FE
felis29
15:37 28.12.2025.

O cemu ovaj mali Mišić priča . Veli da MPT nije pričao o krađama o zdravstvu, bulazni o DR Itd Noge mu drhte od straha .

