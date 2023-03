Preokret u bitki za Bahmut?: Bivši agent FSB-a: Moramo se pripremiti za odbijanje udara

Bitka za Bahmut je neizvjesna. Jevgenij Prigožin, šef Wagnera tvrdi da su grad opkolile ruske snage tijekom žestoke bitke u kojoj su njegove trupe sudjelovale. Njegovi komentari uslijedili su nakon procjene analitičara da se ukrajinske snage spremaju povući iz grada, ukazujući na to kako su uništena dva mosta, od kojih je jedan ključni put opskrbe. S druge strane ukrajinska vojska tvrdi da su odbijeni novi napadi. U dnevnom izvješću ukrajinski glavni stožer naveo je da je "više od 130 neprijateljskih napada" spriječeno tijekom posljednja 24 sata, u nekoliko sektora bojišta, posebno u Kupjansku, Bahmutu i Avdijvki.

Bivši agent FSB-a i ruski vojni bloger Igor Girkin umanjio je značaj izvješća da su ruske trupe opkolile Bahmut i izrazio sumnju da Moskva može držati grad Donjeck. Girkin, koji je i bivši zapovjednik koji je vodio snage koje podržava Rusija u separatističkoj regiji Donjeck 2014., napisao je omalovažavajuću procjenu navodnih ruskih dobitaka u gradu za koji se borilo sedam mjeseci, piše Newsweek.

Na svom Telegram kanalu Girkin je napisao da ne "dijeli tako optimistične prognoze" koje su izrazili drugi vojni blogeri o tome da ruske snage zauzimaju i drže Bahmut. Nakon višemjesečnog napada, napisao je, Wagnerove trupe će morati uzeti stanku koja bi Ukrajini mogla omogućiti da se pregrupira. Rekao je da je to bio "plan vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine" koji će tada "napraviti svoj potez... vjerojatno na proljeće, nakon otapanja snijega.

"Moramo se pripremiti za odbijanje njihovog udara", dodao je Girkin, koji je bio i vrlo kritičan prema ratnim naporima predsjednika Vladimira Putina i postupcima njegovih zapovjednika.

"Tipični Girkin, nije baš optimističan u vezi s izgledima zauzimanja Bahmuta, jer to samo znači da su Ukrajinci osvojili dragocjeno vrijeme za protunapad", tvitao je War Translated.

Typical Girkin, isn't very optimistic about the prospects of taking Bakhmut, as this only means Ukrainians have won valuable time for a counter-strike.https://t.co/a0vwZJEm5n pic.twitter.com/fI10cAxBdA