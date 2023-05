Ukrajince ponovno probudile uzbune za zračni napad: 'Ne izlazite iz skloništa'

Rusija je granatirala sjeveroistočnu regiju Harkiv više od 140 puta u posljednjih mjesec dana, rekao je ukrajinski dužnosnik. Crnomorski sporazum o izvozu ukrajinskog žita produljen je za još dva mjeseca, kazao je u srijedu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, a dogovor je potvrdila i Rusija, dan prije nego što je mogla napustiti sporazum zbog prepreka njenom izvozu žitarica i gnojiva. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da bi rat u Ukrajini mogao završiti jer SAD napušta svoje saveznike, kao što je rekao da se dogodilo u Afganistanu. Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko ih je ozlijeđeno u ruskom granatiranju koje je pogodilo područja fronta u istočnoj i južnoj Ukrajini.

TIJEK DOGAĐAJA:

9:27 - Ukrajina tvrdi da je oborila 29 od 30 krstarećih projektila koje je Rusija lansirala tijekom noći, navodi se u izjavi ukrajinskih zračnih snaga na Telegramu. Projektili su došli u "nekoliko valova" i "iz različitih smjerova", stoji u priopćenju. "Ukupno je lansirano 30 krstarećih projektila s mora, zraka i kopna", priopćili su, dodajući da je protuzračna obrana "uništila 29 krstarećih projektila". Zračne snage također su tvrdile da su oborile dvije jurišne bespilotne letjelice i dvije izviđačke bespilotne letjelice.

8:40 - Reuters javlja da je ranije jutros kanal Baza Telegram, koji ima veze s ruskim sigurnosnim službama, izvijestio o eksploziji na željezničkoj pruzi između Simferopola i Sevastopola na Krimu. Tvrdnje nisu neovisno provjerene. Guverner Krima Sergej Aksjonov, kojeg je postavila Rusija, objavio je na Telegramu da su "vagoni sa žitom iskočili iz tračnica" u regiji Simeferopol. Nije dao povod. To je dovelo do obustave željezničkog prometa.

8:35 - Japan je spreman primiti ranjene ukrajinske vojnike u tokijsku vojnu bolnicu, rekao je viši član japanske vladajuće koalicije u četvrtak, što je najnovija mjera potpore nakon ruske invazije. Bit će to prvi put da Središnja bolnica obrambenih snaga liječi strane vojnike, rekao je zastupnik za Reuters želeći ostati anoniman jer dogovor još nije objavljen.

VEZANI ČLANAK:

O detaljima će se odlučiti na sastanku japanskog ministra obrane Yasukazua Hamade i ukrajinskog veleposlanika u Japanu Sergija Korsunskija kasnije u četvrtak, no najveći dio troškova vjerojatno će snositi japanska strana, rekao je zastupnik.

8:33 - U ruskim raketnim napadima na Odesu poginula je jedna osoba, objavio je na Telegramu glasnogovornik vojne uprave Serhij Bratčuk. Dvije osobe su ozlijeđene. “Većinu neprijateljskih projektila oborile su Snage protuzračne obrane iznad mora. Nažalost, pogođen je industrijski objekt: Jedna osoba je poginula, dvije su ozlijeđene”, napisao je.

8:28 - Rusija "zabranjuje" visokim dužnosnicima da podnose ostavke jer su mnogi "vrlo skeptični" prema ratu u Ukrajini, priopćilo je britansko Ministarstvo obrane. Regionalni čelnici, sigurnosni dužnosnici i članovi predsjedničke administracije bit će pogođeni ovim mjerama, a država će vjerojatno provoditi pravilo uz "jake nagovještaje" da bi se oni koji podnesu ostavke mogli suočiti s kaznenim prijavama. Ministarstvo kaže da vlasti ovim potezom vjerojatno pokušavaju spriječiti "svaki dojam defetizma".

