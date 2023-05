Američki general: Iron Dome spreman je za isporuku Ukrajini

Željezna kupola (Iron Dome), moćni protuzračni sustav izraelske proizvodnje, spreman je za isporuku i raspoređivanje u Ukrajini, piše Jerusalem Post. To su riječi američkog generala Daniela Karblera izgovorene prošli tjedan pred Senatom kao odgovor na pitanje bi li Ukrajini takav sustav trebao.

'Dali smo milijarde'

Pitanje je postavio neovisni senator iz Mainea Angus King istaknuvši da su Sjedinjene Države i platile za razvoj tog sustava. - Poslali smo Izraelu tri milijarde dolara da razvije Iron Dome. Ne bi li to bio važan resurs za Ukrajince, pogotovo zato što im je sada glavni problem raketna protuzračna obrana - pitao je King.

Sustav protuzračne i raketne obrane Iron Dome razvila je izraelska obrambena tvrtka Rafael, a naručila ga je izraelska vlada, koja je u početku financirala njegov razvoj i postavljanje prva dva sustava. SAD je dao 2,6 milijardi dolara projektu Iron Dome od njegova postavljanja 2011. godine, omogućujući proizvodnju dodatnih sustava i projektila za presretanje. Rafael i američki Raytheon zajedno proizvode komponente presretačkih projektila za SAD, koji ima dva sustava Iron Dome. Stoji u članku jeruzalemskih novina.

Stvar je, kao i u nekim drugim slučajevima, da Izrael, čije tvrtke proizvode najviše komponenti za Iron Dome, mora dati dozvolu za ponovni izvoz sustava u treće zemlje. Dakle, radi se o Ukrajini. Američko ministarstvo obrane opravdava se da i ne zna da je sustav ponuđen Ukrajini, a Ukrajinci pak glasno osuđuju nedavni odlazak visokog izraelskog diplomatskog izaslanstva u Rusiju optužujući ih da "rat nimalo ne ometa njihovu suradnju s moskovskim ratnim zločincima". Razlog zašto Izrael ne šalje i ne dopušta slanje ne samo Iron Domea nego ni bilo kojeg drugog naoružanja nužnost je suradnje s Rusijom u svojem neposrednom susjedstvu. Jer, postoji tzv. mehanizam dekonflikcije prema kojem Rusija, koja ima postrojbe u Siriji, dogovorno dopušta Izraelu da udari mete u Iranu na svojoj sjevernoj granici. Tako treba gledati i na nedavni posjet Moskvi zamjenika glavnog direktora za strateška pitanja Ministarstva vanjskih poslova Joshua Zarka i zamjenika glavnog direktora za Euroaziju Simona Halperina koji su se sastali sa zamjenikom ruskog ministra vanjskih poslova Sergejem Rjabkovom.

- Napadaju nas teroristi koje stalno podupire rusko-iranski savez, a ipak, izraelski dužnosnici nastavljaju imati posla s ruskim ratnim zločincima. Izrael mora odlučiti je li dio zapadnog svijeta i stoji li uz Ukrajinu ili prihvaća svjetske mračne sile. Neutralnost nije opcija - rekao je neimenovani ukrajinski diplomat za spomenute novine. Procjenjuje se da Izrael ima 10 baterija Iron Domea, SAD dvije, a svaka stoji 50 milijuna dolara. Da bi Ukrajina imala koristi od tog sustava, iako je kraćeg dometa, jasno je jer bi u tom slučaju sustav Patriot možda mogla koristiti za rušenje modernih ruskih raketa Kinžal.

Američki Patriot

Ukrajina je u utorak potvrdila da je samo u jednoj noći srušila šest ruskih hipersoničnih raketa Kinžal, ne navodeći, međutim, kojim sustavom joj je to uspjelo. Prošli je tjedan potvrđeno da je jedan Kinžal srušen sustavom Patriot. Patriot je skraćenica za Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target, obrambeni je sustav zemlja-zrak koji je razvio američki Raytheon te se smatra jednim od najnaprednijih sustava protuzračne obrane u svijetu.