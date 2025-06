VIDEO Nestvarne scene ogromne akcije Ukrajinaca. Pogledajte kako su uništili ruske bombardere

Ukrajina u nedjelju provodi "veliku" operaciju protiv ruskog vojnog zrakoplovstva, a pogođene su baze i u istočnom Sibiru, tisuće kilometara daleko od njezinih granica, rekao je izvor iz ukrajinskih službi sigurnosti (SBU).

Russian security services have reportedly detained a driver of a truck that brought dozens of drones to Olenegorsk https://t.co/7IILUrrOwN



Airbases were attacked with FPV drones pic.twitter.com/dytOoEAFUN — Liveuamap (@Liveuamap) June 1, 2025

"Ukrajinske službe sigurnosti provode posebnu veliku operaciju čiji je cilj uništiti neprijateljske bombardere" daleko od bojišnice u Rusiji, rekao je taj izvor, dodajući da je pogođeno više od 40 letjelica. Pojasnio je da su meta napada zračne luke Djagilevo, Olenja, Belaja i Ivanovo. Zračna luka Olenja nalazi se u Murmanskoj regiji, u ruskom Arktiku, gotovo 1900 kilometara od Ukrajine.

Video of the drone launched from container pic.twitter.com/pg6iAukQ9r — Liveuamap (@Liveuamap) June 1, 2025

Ukrajinski izvor tvrdi da je izbio požar u zračnoj luci Belaja, u Irkutskoj regiji istočnog Sibira, više od 4200 kilometara od Ukrajine. Izvor je priložio video koji navodno prikazuje tu zračnu luku, na kojoj se može vidjeti nekoliko zrakoplova u plamenu, s oblacima crnog dima koji se dižu iz njih. AFP nije mogao neovisno provjeriti ove tvrdnje.

Looks like four -and possibly a fifth- strategic bombers are burning at Belaya Air Base in Irkutsk region. pic.twitter.com/pfDMmNyyPV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

Guverner Irkutske regije Igor Kobzev u nedjelju je govorio o "napadu dronom" na selo Srednji, odmah pored baze Belaja. "Ovo je prvi napad ove vrste u Sibiru", rekao je. Objavio je video, koji su očito snimili stanovnici, a na kojem se vidi dron na nebu i veliki oblak sivog dima u daljini. Rusija gotovo svakodnevno objavljuje da presreće ukrajinske dronove lansirane protiv njezina teritorija kao odgovor na invaziju na Ukrajinu, a oni rijetko uspijevaju udariti tako duboko u zemlju. Izvor unutar ukrajinskih sigurnosnih službi naznačio je da su oštećeni zrakoplovi korišteni za "bombardiranje ukrajinskih gradova svake noći".