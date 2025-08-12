Ukrajina pristaje na zamrzavanje bojišnice, Rusija traži da joj se prepusti cijeli Donbas

Iako ništa nije definitivno, čini se da su se kristalizirale pregovaračke pozicije Rusije i Ukrajine uoči susreta američkog čelnika Donalda Trumpa i njegova ruskog kolege Vladimira Putina u petak na Aljasci. Amerikanac i Rus pregovarat će o miru u Ukrajini, a na susret nisu pozvali ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog. U ponedjeljak je Trump ponovno rekao da će Rusija i Ukrajina morati "razmijeniti teritorij" te je ustvrdio da želi vidjeti je li Putin spreman postići dogovor i zaustaviti rat.

Razmjena teritorija

U ovom trenutku čini se da bi se Ukrajina mogla nevoljko odreći onog svojeg teritorija koji Rusija kontrolira, što bi zapravo moglo značiti zamrzavanje crte bojišnice. Grubi je sažetak ukrajinskog prijedloga: "Gdje je ukrajinska vojska, to je ukrajinsko, a gdje je ruska, to neka bude rusko."

S druge strane, Rusija vjeruje da pobjeđuje u ratu, makar puževim korakom, i zato traži više: pristat će na mir samo ako se ukrajinska vojska povuče iz dijelova dviju regija, Donecka i Luhanska, koje Rusija svojata, ali ih u tri i pol godine invazije nije uspjela potpuno osvojiti. Te dvije regije zajedno tvore Donbas. U druge dvije anektirane regije, Zaporižji i Hersonu, Putin bi pristao na zamrzavanje crte bojišnice, ali Kijevu nigdje ne bi vratio teritorij koji kontrolira. Anektirani Krim više nitko i ne spominje da treba vratiti Ukrajini.

Rusija očito vjeruje da su Ukrajinci i Amerikanci toliko umorni od rata da bi pristali na dodatne ustupke njoj samo ako ona pristane na uspostavu mira. Putin kao da cinično predlaže Ukrajini: "Dajte mi cijeli Donbas, a ja ću vama dati teritorij koji još nisam uspio osvojiti." Sve to, ukratko, znači da Ukrajina želi da se crta bojišnice zamrzne u cijeloj zemlji, a Rusija da joj Ukrajina ustupi još teritorija u Donbasu.

Te dvije pregovaračke pozicije mogu se protumačiti na temelju izvještavanja zapadnih medija koji se pozivaju na različite, uglavnom anonimne zapadne dužnosnike. U ponedjeljak su britanske novine Daily Telegraph izvijestile da je Zelenski postao spreman odreći se teritorija u budućim pregovorima s Rusijom. No, što je postalo vrlo važno, to uključuje samo teritorij koji u ovom trenutku Rusija kontrolira, ne i bilo što drugo. "To bi značilo zamrzavanje crte bojišnice tamo gdje jest i prepuštanje Rusiji de facto kontrole nad teritorijem koji okupira u Luhansku, Donecku, Zaporižji, Hersonu i Krimu", piše Daily Telegraph i dodaje da je Zelenski to rekao europskim liderima čiju podršku traži, i dobiva, uoči pregovora na Aljasci. Čelnici 26 država EU u izjavi u ponedjeljak poručili su da "Ukrajinci moraju imati slobodu odlučivanja o svojoj budućnosti" i "da se granice ne smiju mijenjati silom". Izjavu jedino nije potpisala Mađarska.

Čini se da Zelenskom poglavito smeta mogućnost u kojoj bi SAD pristao na ruski zahtjev da Kijev ne samo da mora Rusiji i službeno predati teritorij koji je već osvojila (što je, čini se, Ukrajinac možda i spreman na neki način) već i da će Trump od Ukrajine tražiti i da se povuče iz nekoliko većih gradova u regiji Doneck koje Rusija nikada nije uspjela osvojiti. Primjerice, Kramatorska i Slavjanska. A sve što bi Ukrajina u toj "razmjeni" dobila jest pristajanje Rusije na mir. Pritom valja naglasiti da kada se govori o "razmjeni teritorija", više nitko ne govori o ruskoj regiji Kursk, čiji je dio Ukrajina prije godinu dana zauzela, ali je zatim Rusija vratila kontrolu nad njome.

Rusija je od 2014. do danas u više faza okupirala dio ukrajinskog teritorija. Najprije je otela Krim praktično bez ispaljenog metka, a zatim je te 2014. izbio rat u Donbasu i Rusija je okupirala dio teritorija u Donecku i Luhansku. Uslijedile su godine ni rata ni mira, a 2022. Putin je pokrenuo sveopći napad na Ukrajinu. Zauzeo je dijelove regija Zaporižja i Herson, a kontrolirao je i dijelove Harkivske oblasti, prostor oko Kijeva te drugih dijelova Ukrajine. Ukrajina je uspjela osloboditi znatan dio svoje zemlje pa danas Rusija uglavnom kontrolira teritorij u pet regija: Donecku, Luhansku, Zaporižji, Hersonu i Krimu. No svih pet Rusija je nezakonito proglasila anektiranima prije tri godine, što znači da Moskva polaže pravo na četiri regije koje ne kontrolira u potpunosti. Upravo zato Putin traži od Trumpa da pritisne Zelenskog da se povuče iz dijelova Donecka i Luhanska koje još drži pod ukrajinskom kontrolom. Za to Kijev očito ne želi ni čuti.

Europski lideri također se boje da bi Trump mogao "razmijeniti teritorij" na ukrajinsku štetu. U mirovnom prijedlogu koji su iza scene ovih dana predstavili američkoj strani zatražili su da svako eventualno ukrajinsko predavanje prostora koji Rusija ne kontrolira mora biti isključivo recipročno, odnosno tako da se i Rusija odrekne kontrole nad nekim dijelovima Ukrajine, a ne da samo pristane na uspostavu mira. To bi moglo značiti da Europljani traže rješenje u kojem bi Ukrajina "dobila" Zaporižju i Herson ako bi se već povukla iz svojih dijelova Donbasa, no to su tek tumačenja različitih diplomatskih inicijativa.

Orbán sam protiv svih

S druge strane, europski lideri, osim Viktora Orbána, javno su u spomenutoj izjavi u ponedjeljak rekli da se mora poštivati teritorijalni integritet Ukrajine i da se "međunarodne granice ne mogu mijenjati silom". Ta pozicija predstavlja službeni stav europskih zemalja, a možda i neku vrstu pregovaračke pozicije, no sasvim je upitno koliko europski lideri zaista vjeruju da će se Ukrajina nakon kraja rata vratiti na svoje međunarodno priznate granice, uključujući i poluotok Krim. S druge strane, tijekom ove tri i pol godine ratovanja neki su predlagali kompromis – da Kijev prizna Rusiji de facto kontrolu nad svojim okupiranim područjima, ali da na papiru i u ustavu ostane zapisano da su sva ta okupirana područja dio Ukrajine. Moskva je, s druge strane, javno više puta rekla da neće pristati na takva rješenja, već od Kijeva traži službeno odricanje od tog teritorija.

U petak će svijet budno paziti kako će teći pregovori, a Trump je rekao da će za samo nekoliko minuta znati je li Putin spreman na postizanje rješenja. No pitanja teritorija i buduće političke nezavisnosti Ukrajine, prije svega pitanja članstva u NATO-u, toliko su kompleksna da bi pregovori mogli trajati jako dugo.