Zelenski: Vidimo da se ruska vojska ne priprema za okončanje rata. Naprotiv...

Čelnici Europske unije pozdravili su napore američkog predsjednika Donalda Trumpa u pravcu okončanja ruske agresije na Ukrajinu te postizanja pravednog i trajnog mira, kao i sigurnosti za Ukrajinu. Istakli su to u zajedničkoj izjavu kojoj se jedino nije pridružila Mađarska. Naime, čelnici EU-a smatraju kako "pravedan i trajan mir koji donosi stabilnost i sigurnost mora poštivati međunarodno pravo, uključujući načela neovisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta te da se međunarodne granice ne smiju mijenjati silom."

"Ukrajinski narod mora imati slobodu odlučivanja o svojoj budućnosti. Put do mira u Ukrajini ne može se odlučivati bez Ukrajine. Smisleni pregovori mogu se odvijati samo u kontekstu prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava", dodaju pa napominju kako rat ima šire posljedice za europsku i međunarodnu sigurnost.

Uz to, u izjavi se ističe da će Europska unija, u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima, nastaviti pružati političku, financijsku, gospodarsku, humanitarnu, vojnu i diplomatsku podršku Ukrajini, dok Ukrajina ostvaruje svoje inherentno pravo na samoobranu. Također, napominje se kako će se i dalje uvoditi restriktivne mjere protiv Rusije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski reagirao je na izjavu te europskim čelnicima zahvalio na podršci. "Doista, svi podržavamo odlučnost predsjednika Trumpa, a zajedno moramo oblikovati stavove koji neće dopustiti Rusiji da ponovno prevari svijet. Vidimo da se ruska vojska ne priprema za okončanje rata. Naprotiv, rade pokrete koji ukazuju na pripreme za nove ofenzivne operacije. U takvim okolnostima, važno je da jedinstvo svijeta ne bude ugroženo", naveo je.

"Pitanja povezana sa sigurnošću Ukrajine i Europe raspravljamo svi zajedno. Svaka odluka mora doprinijeti našim zajedničkim sigurnosnim sposobnostima. Ako Rusija odbije zaustaviti ubijanja, mora biti pozvana na odgovornost. Sve dok nastavljaju s ratom i okupacijom, svi zajedno moramo održavati pritisak – pritisak snage, pritisak sankcija, pritisak diplomacije", dodao je te još jednom zahvalio svima koji pomažu.