Ameriku štite oceani, ne shvaća što znači gubitak teritorija

Onoliko lagodno kako je prošlog tjedna američki predsjednik Donald Trump rekao da će između Rusije i Ukrajine doći do "zamjene teritorija", toliko je odrješito reagirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je rekao kako Moskvu neće nagraditi za agresiju prepustivši joj dijelove svoje zemlje. No dok se s ove pozicije to čini kao idealizam – jer Ukrajina jednostavno ne kontrolira dijelove četiri okupirane regije, a kamoli Krim – lakoća kojom je Trump to izrekao vjerojatno je naljutila Kijev. Važno je to jer će se u petak Trump na Aljasci susresti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, s kojim će pregovarati o uspostavi mira u Ukrajini. Zelenski možda misli da bi Trump mogao biti spreman Putinu obećati bilo što što on zatraži kako bi zauzvrat od njega dobio jedino do čega je njemu stalo: mir.