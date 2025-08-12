Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Dino Brumec
Autor
Dino Brumec

Ameriku štite oceani, ne shvaća što znači gubitak teritorija

storyeditor/2025-08-05/2025-07-29T202125Z_974579772_RC2HWFA715OG_RTRMADP_3_USA-TRUMP-BRITAIN.JPG
Evelyn Hockstein/REUTERS
12.08.2025. u 12:43

Rat Rusije i Ukrajine traje već gotovo tri i pol godine, ali pregovori bi također mogli biti dugotrajni.

Onoliko lagodno kako je prošlog tjedna američki predsjednik Donald Trump rekao da će između Rusije i Ukrajine doći do "zamjene teritorija", toliko je odrješito reagirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je rekao kako Moskvu neće nagraditi za agresiju prepustivši joj dijelove svoje zemlje. No dok se s ove pozicije to čini kao idealizam – jer Ukrajina jednostavno ne kontrolira dijelove četiri okupirane regije, a kamoli Krim – lakoća kojom je Trump to izrekao vjerojatno je naljutila Kijev. Važno je to jer će se u petak Trump na Aljasci susresti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, s kojim će pregovarati o uspostavi mira u Ukrajini. Zelenski možda misli da bi Trump mogao biti spreman Putinu obećati bilo što što on zatraži kako bi zauzvrat od njega dobio jedino do čega je njemu stalo: mir.

Ključne riječi
teritorijalni spor Zelenski Trump Rusija Ukrajina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još