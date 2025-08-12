Ameriku štite oceani, ne shvaća što znači gubitak teritorija

Onoliko lagodno kako je prošlog tjedna američki predsjednik Donald Trump rekao da će između Rusije i Ukrajine doći do "zamjene teritorija", toliko je odrješito reagirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je rekao kako Moskvu neće nagraditi za agresiju prepustivši joj dijelove svoje zemlje. No dok se s ove pozicije to čini kao idealizam – jer Ukrajina jednostavno ne kontrolira dijelove četiri okupirane regije, a kamoli Krim – lakoća kojom je Trump to izrekao vjerojatno je naljutila Kijev. Važno je to jer će se u petak Trump na Aljasci susresti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, s kojim će pregovarati o uspostavi mira u Ukrajini. Zelenski možda misli da bi Trump mogao biti spreman Putinu obećati bilo što što on zatraži kako bi zauzvrat od njega dobio jedino do čega je njemu stalo: mir.
Rat Rusije i Ukrajine traje već gotovo tri i pol godine, ali pregovori bi također mogli biti dugotrajni.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Stanković o gostovanju naše poznate glumice: 'Govorili su mi: nemoj je zvati, ona je čudna, a ja sam znao da će biti odlična'
Stručnjaci otkrili: 'Ovaj simptom na rukama pokazuje da je netko blizu smrti'
Zvijezda koju Hrvati obožavaju preživljava u užasima rata: 'Kad bih mogao birati, radije bi umro'
Ova karta svrstava Hrvatsku među europsku elitu, a mnogi se složili: 'Kad usporediš sa susjednim zemljama...'
Želite prijaviti greške?
U nedostatku radnika Hrvatska promovira rad penzionera: Na posao će se vratiti 53.000 umirovljenika
'Izraelski Šešelj' je 'certificirani luđak koji će zapaliti cijeli Bliski istok'
Demarkacijska linija Dalije Orešković: Ipak ima migranata koji nisu dobrodošli u RH, ali samo ako su iz BiH
Sportska i ljudska nepravda je ne dati priliku Srđanu Nediću u Vukovaru 1991!
Još iz kategorije
U 'bijelom kugom' poharanoj BiH, Široki Brijeg demografski je fenomen
Grade se nove i obnavljaju postojeće ceste, uređuje se promet u gradu, uklanjaju oronule građevine. Investira se u školske i gospodarske objekte, komunalnu infrastrukturu.
Sportska i ljudska nepravda je ne dati priliku Srđanu Nediću u Vukovaru 1991!
Kad smo u javnom prostoru čuli takvu ispriku koju potpisuje tinejdžer koji je bio 12-godišnji dječak kad je zapratio četnički portal? Radi sporta i Vukovara bila bi lijepa gesta da mu HNK Vukovar 1991 pruži novu priliku
Azerbajdžanski predsjednik zatvara kritičare, EU šuti zbog ovisnosti o plinu
Politika Europske unije zapravo je dala Ilhanu Alijevu "odriješene ruke", nakon što je Europa ostala bez ruskog plina 2022. kada je Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu, a tu prazninu popunio je Azerbajdžan
Lažna liberalka i šovinistica Dalija Orešković mora se ispričati Hrvatima iz BiH
Da je obuzeta potrebom za stalnom medijskom vidljivošću, uvažena zastupnica demonstrira nam iz dana u dan. Grizući i napadajući kad god osjeti trenutak.
Nitko nikad nije odgovarao za etničko čišćenje u banjolučkoj regiji
Do kraja kolovoza 1995., preko rijeke Save iz Srpca prema Davoru u nehumanim je uvjetima pod lažnim nazivom "humano preseljenje" protjerano 20.836 ljudi, velikom većinom katolika Hrvata, ali i ostalih sa šireg banjolučkog područja
Aleksandra Wojtaszek i postoji li za Poljake Hrvatska izvan sezone godišnjih odmora
Na temelju knjige Aleksandre Wojtaszek poljski građanin - inače, mnogo načitanije i zainteresiranije čeljade od hrvatskoga građanina - može donositi odluku treba li ili ne treba putovati u Hrvatsku, primjerice na odmor. Po njoj, svakako treba! Premda su, i tu stvar biva zanimljiva, navedeni mnogi razlozi zbog kojih možda baš i ne bi trebalo ići u tu zemlju
Geopolitički, car Putin treba se zabrinuti. Priznavanje prava jačeg moglo bi se na kraju razbiti o glavu i Putinovoj Rusiji
Prirodno je da se Kina, 10 puta brojnija od Rusije, želi proširiti na pusti ruski Sibir. Već useljava milijune "gastarbajtera". A Putin gubi snagu u Ukrajini
Bespravna gradnja u Hrvatskoj se isplati. Gradi, pa ćeš kasnije legalizirati
Hrvatska gubi rat s divljom gradnjom. Dok se priprema novi zakon o legalizaciji, ministru ispred nosa niču stotine novih užasnih objekata, betonizira se obala. Legalizacijom se čisti dojučerašnji nered, a ohrabruje sutrašnji.
Po Daliji Orešković, Zlatko Dalić očito nije (pravi) Hrvat jer je rođen s krive strane Dinare
Zamjerajući Daliću da navodno nekima uskraćuje pravo na hrvatstvo, odlučila je to isto pravo uskratiti njemu. I najmanje pola milijuna njemu sličnih
Ako je svrha ZSE-a javni interes, zašto je šokantno da ga preuzme država kojoj je u opisu posla javni interes?
“Istodobno, Fina “ulijeće” Ministarstvu financija kao kanal prodaje narodne obveznice umjesto banaka koje su to radile s figom u džepu, a dobar je backup i za slučaj da banke opet nešto smuvaju oko besplatnog računa.”